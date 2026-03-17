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Finanzas

Viaja Marcelo Ebrard a EUA para la revisión del T-MEC

El proceso, activado oficialmente el pasado 5 de marzo, marca el inicio de una serie de rondas bilaterales donde se evaluará el desempeño del acuerdo

  • 17
  • Marzo
    2026

El Gobierno de México cerró este martes los preparativos para el primer gran careo técnico y político de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con un despliegue que combinó reuniones virtuales de alto nivel y el traslado estratégico del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la capital estadounidense, el país busca asegurar la permanencia del acuerdo frente al proteccionismo promovido por la administración de Donald Trump.

Misión en Washington: 'Cabeza fría y firmeza'

El secretario Ebrard arribó a Washington para reunirse este miércoles con el representante comercial de EUA, Jamieson Greer. El plan de acción, que cuenta con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo prioritario garantizar la estabilidad del tratado y evitar la imposición de aranceles que amenacen la competitividad regional.

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"Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos", afirmó Ebrard, subrayando que la posición mexicana no será de sumisión, sino de pragmatismo económico.

Los tres pilares de la negociación

Tras las reuniones previas lideradas por el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo, con la oficina de la USTR, México ha definido tres temas críticos para las discusiones cara a cara que inician esta semana:

  • Sustitución de importaciones asiáticas: Reducir la dependencia de los tres socios de Norteamérica frente a mercados externos, especialmente de Asia, para fortalecer el bloque regional.
  • Nuevas reglas de origen: Adaptarse a un sistema donde el valor del producto reside en su lugar de fabricación y no solo en su bajo costo, una política impulsada por el cambio de paradigma en el mercado estadounidense.

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  • Seguridad en cadenas de suministro: Blindar el flujo de insumos estratégicos ante la inestabilidad global, citando como ejemplo los riesgos actuales en el estrecho de Ormuz y los conflictos en Oriente Medio.

Contexto de la revisión

El proceso, activado oficialmente el pasado 5 de marzo, marca el inicio de una serie de rondas bilaterales donde se evaluará el desempeño del acuerdo.

A pesar del entorno de incertidumbre, México apuesta a su estatus como el socio comercial número uno de Estados Unidos para mantener las condiciones preferenciales que han convertido a la región en una de las más dinámicas del mundo.


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