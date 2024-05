Marco García: La Lucha Olímpica es su estilo de vida

Un camino que comenzó a labrar su hermano para que él lo caminara, Marco Antonio García Álvarez, un joven neoleonés que encontró en la Lucha Olímpica la forma de poner en alto a su estado y a su país, pero que no olvida que su aventura comenzó gracias a su ya mencionado familiar.

“Empecé a entrenar a los 9 años en el Centro Comunitario ‘Monte Cristal’, me gustó porque entrenaba mi hermano, él fue el que me inculco a entrenar, me llevó y me gustó por la acrobacia, las técnicas que tiraban y todo eso”, comentó el joven atleta.

A pesar de su corta edad (20 años), ya sabe lo que es enfrentarse ante la adversidad y vencerla para salir adelante, “Aquí una vez vine a entrenar y sí me lastimé muy feo, una lesión muy fuerte, y me operaron y me salí (de la lucha olímpica) y ya no quería volver”, pero encontró en su familia un sustento y apoyo para seguir, “Me decían que si me gustaba lo siguiera haciendo, que soy un atleta de alto nivel y que ellos me apoyarían para seguir llegando muy lejos… Pasó el tiempo y seguí insistiendo para seguir entrenando”.

Recientemente, Marco logró ponerse en la cima de su disciplina tras llevarse la presea dorada en los Juegos Panamericanos, “Hace poco fui campeón Panamericano en la categoría de adultos en los 55 kilogramos, ya que tengo 20 años es en adultos, es una competencia fuerte y actualmente soy campeón”.

Pero el camino no ha sido fácil, y el resultado se dio gracias a la resiliencia de Marco; “Ya había participado en unos Panamericanos y no se me daba, hasta ahorita, fue una felicidad muy bonita, gracias a mis entrenadores que son parte de esto y del trabajo en el colchón, es un orgullo representar a Nuevo León, gracias a Dios el INDE nos está apoyando muy bien”.

Y para cerrar, Marco nos platicó sus próximos objetivos, pues ya pone la mirada en lo siguiente, los Juegos Nacionales, “Se vienen los Juegos Nacionales, quiero cerrar con broche de oro, son mis últimos juegos, quiero quedarme con 7 medallas de oro en Juegos Nacionales y en julio tengo un Panamericano 20, ese lo tengo que ganar sí o sí”.





