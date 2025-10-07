Cerrar X
AP_25281047931752_b5b73882c1
Deportes

Mariners vencen 8-4 a Detroit y mandan 2-1 en la Serie Divisional

Seattle tomó ventaja 2-1 en la serie divisional con jonrones de Raleigh, Suárez y Crawford y se colocan a una victoria de avanzar por primera vez desde 2001

  • 07
  • Octubre
    2025

Cal Raleigh descargó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y J.P. Crawford añadieron cuadrangulares en solitario y los Seattle Mariners vencieron el martes 8-4 a los Detroit Tigers para tomar una ventaja 2-1 en la serie divisional de la Liga Americana.

Los Mariners están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar será el miércoles por la tarde en el cuarto encuentro en el Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad les espera el viernes de regreso en Seattle para un decisivo quinto duelo.

Logan Gilbert, el abridor de Seattle, permitió una carrera al espaciar cuatro hits —con siete ponches y sin bases por bolas— al cubrir seis innings.

Raleigh, el líder de las mayores con 60 jonrones durante la temporada regular, conectó un jonrón de dos carreras de 391 pies al jardín izquierdo-central en la novena para el 8-1 en la pizarra

Apagados al bate, los Tigers fueron limitados a cuatro hits y una carrera en ocho entradas antes de generar repentinamente algo de ofensiva en la novena contra Caleb Ferguson, quien permitió tres carreras tres hits y una base por bolas sin lograr un out.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras y Andy Ibáñez siguió con un sencillo impulsor.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz entró con uno en base y sin outs y acabó con las esperanzas de remontada de Detroit con un elevado y un doble play para terminar el juego.

Jack Flaherty de Detroit duró solo tres innings y un tercio, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) en cuatro hits y tres bases por bolas.

Seattle anotó dos carreras en la tercera después de comenzar el episodio con tres hits y una base por bolas.

El dominicano Víctor Robles abrió con un doble y anotó por un error, que se le acreditó al jardinero izquierdo Riley Greene por un lanzamiento errante que podría haber sido atrapado en un rebote por el receptor Dillon Dingler. El sencillo impulsor de Randy Arozarena puso arriba 2-0 a los Mariners.

Suárez conectó un batazo de 422 pies hacia el jardín izquierdo en la cuarta para el 3-0. El sencillo impulsor de Raleigh con dos outs en la entrada le dio a Seattle una ventaja de cuatro carreras.

Los Tigers esperaban que su primer juego en casa en más de dos semanas los hiciera sentir más cómodos en el plato, pero no fue así y perdieron un octavo consecutivo en el Comerica Park.

Detroit finalmente anotó en la quinta mediante una jugada de selección de Kerry Carpenter.

El jonrón de Crawford en la sexta restauró la ventaja de cuatro carreras de Seattle.

Los Tigers permitieron que los Marineros anotaran una segunda carrera sucia en la octava entrada después de que Carpenter dejara caer un elevado de Robles en el jardín derecho, permitiendo que Luke Raley avanzara a tercera y anotara con el elevado de sacrificio de Crawford.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281100183418_909770db07
Yankees derrotan 9-6 a Toronto para acercarse en Serie Divisional
AP_25278846101965_71e41e6b1e
Toronto apalea 13-7 a Yankees con récord de playoffs incluido
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad

Últimas Noticias

46849026_fc67_43a9_b9e8_2d97e2988ab2_56c14f53f7
Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×