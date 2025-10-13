Cerrar X
Deportes

Mariners toman ventaja en la serie tras vencer 10-3 a Toronto

Con tres carreras producidas por jonrones de Julio Rodríguez y Jorge Polanco Seattle tomó ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

  • 13
  • Octubre
    2025

Los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió un cuadrangular de dos y los Seattle Mariners tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 10-3 a los Toronto Blue Jays este lunes.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, se dirigió a casa para el tercer juego el miércoles necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para terminar con esa sequía.

Toronto tuvo seis hits, solo uno después de la segunda entrada, y terminó con ocho imparables en los primeros dos juegos. La estrella de los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha bateado de hit en la serie.

Rodríguez pegó un vuelacercas para una ventaja de 3-0 con tres bateadores en contra del novato Trey Yesavage, un joven de 22 años que apenas hacía su quinta apertura en las Grandes Ligas.

Nathan Lukes y el mexicano Alejandro Kirk tuvieron sencillos productores en la mitad inferior contra Logan Gilbert, y el sencillo impulsador de Lukes empató la pizarra en la segunda entrada.

El cuadrangular de tres carreras de Polanco contra Louis Varland puso a Seattle nuevamente adelante 6-3 en la quinta. J.P. Crawford añadió un sencillo remolcador en la sexta y Naylor bateó un jonrón de dos carreras en la séptima contra Braydon Fisher.

Seis de los primeros siete hits de Polanco en esta postemporada impulsaron carreras. Tuvo el sencillo que terminó el juego en la 15ta entrada del partido decisivo de la Serie Divisional del viernes contra Detroit y se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas en la victoria de Seattle 3-1 en el primer juego de la serie de campeonato. Los dos jonrones anteriores de Polanco este octubre fueron contra Tarik Skubal de Detroit, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana.

Yesavage, quien cargó con la derrota, permitió tres carreras y cuatro hits en más de cuatro entradas. Estableció un récord de postemporada para los de Tornto al ponchar a 11 Yankees en cinco entradas y un tercio sin hits en el segundo juego de la Serie Divisional, pero tuvo dos swings fallidos en su splitter, en comparación con 11 contra Nueva York.

El jardinero de Toronto, Anthony Santander, fue retirado de la alineación debido a un dolor en la parte baja de la espalda. Davis Schneider lo reemplazó y se fue de 3-0 con una base por bolas.


Comentarios

