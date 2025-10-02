Cerrar X
Dingler y Pérez ponen a Detroit en serie divisional vs. Mariners

Dillon Dingler y Wenceel Pérez destacaron en la victoria de los Tigres sobre Cleveland, asegurando su pase a la serie divisional contra Seattle

  • 02
  • Octubre
    2025

Dillon Dingler despachó un jonrón en el sexto inning, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en el séptimo y los Tigres de Detroit vencieron el jueves 6-3 a los Guardianes de Cleveland para avanzar a la serie divisional de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una serie divisional a partir del sábado.

Los Marineros, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que obtuvieron el tercer comodín.

El astro dominicano José Ramírez aportó un sencillo remolcador para Cleveland en el cuarto episodio, pero la suerte de los Guardianes quedó sellada cuando Detroit armó su rally en el séptimo.

Los Guardianes, campeones de la Central de la Liga Americana, estaban 15 juegos y medio detrás de Detroit a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia de la división o liga en las mayores.

Sin embargo, se quedaron sin fuerzas en la serie al mejor de tres, ya que Detroit pasó página después de registrar el segundo peor récord en las mayores en septiembre (7-17).

El juego estaba empatado 1-1 con dos outs en la sexta entrada cuando Dingler prendió un cambio elevado de Joey Cantillo en cuenta de 1-1 y lo envió 401 pies a las gradas en el jardín izquierdo-central para poner a los Tigres al frente.

También fue el primer hit y carrera impulsada en postemporada para el receptor de los Tigres.

Detroit luego amplió la ventaja en la séptima al enviar a 10 bateadores al plato y anotar cuatro veces.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Pérez conectó un sencillo al jardín derecho ante Erik Sabrowski para impulsar al puertorriqueño Javier Báez y Parker Meadows. Hunter Gaddis entró y permitió hits impulsadores a Spencer Torkelson y Riley Greene, que trajeron al plato a Kerry Carpenter y Pérez.

Kyle Finnegan se llevó la victoria, retirando a los cuatro bateadores que enfrentó. Cantillo cargó con la derrota.

Los Tigres abrieron el marcador en la tercera entrada. Con un out y corredores en las esquinas, Carpenter dio un rodado por la línea de primera base que se desvió del guante de C.J. Kayfus cuando intentó atraparlo de revés. La pelota rodó hacia territorio de foul cerca de las gradas, permitiendo que Parker Meadows anotara, en tanto que Carpenter avanzó a segunda y el venezolano Gleyber Torres llegó tercera. El anotador oficial dictaminó el batazo como un doble.

Los Guardianes lo empataron en la cuarta. George Valera abrió con un doble a la esquina del jardín derecho y anotó con el hit de Ramírez al jardín derecho-central ante un curva de Flaherty en cuenta completa.

El sencillo fue el hit número 40 de la carrera de postemporada de Ramírez, convirtiéndolo en el quinto jugador en la historia de la franquicia en alcanzar ese hito.

En la octava entrada, Ramírez llegó a base por un error del relevista de Detroit Will Vest, con lo que el venezolano Brayan Rocchio y Steven Kwan. Pero Ramírez fue puesto out en segunda.


