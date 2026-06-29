Los africanos igualaron en el tiempo agregado y vencieron 3-2 desde los once pasos tras un intenso duelo de dieciseisavos de final

Inicio / Deportes / Marruecos elimina a Países Bajos en penales y avanza a octavos

Los "Leones del Atlas" tuvieron problemas para avanzar ante unos Países Bajos que no supieron mantener una ventaja cerca del final del juego y lograron llevar el partido hasta los penales, donde vencieron a los neerlandeses.

Fueron los africanos los que estuvieron cerca de tomar ventaja, en el 20 con un remate de Ayyoub Bouaddi y, un minuto después, con un disparo de Achraf Hakimi, ambos detenidos con sendas buenas atajadas del guardameta Bart Verbruggen.

Los marroquíes crearon peligro por las bandas; los neerlandeses defendieron bien con su línea de cinco y, en el minuto 44, crearon una jugada de gol con un golpe de zurda de Micky van de Ven, retenido por el portero Yassine Bounou.

Marruecos fue incisivo en el cierre de la primera mitad. En el 45+2, Bilal El Khannouss le puso un balón preciso a Saibari, quien llegó tarde al balón. Cuatro minutos después, el jugador del PSV Eindhoven volvió a fallar con todo a favor.

En el segundo tiempo, Hakimi estrelló un balón en el travesaño en el 52 y se escapó con balón dominado en el 56, en un ataque frustrado con una aparición milagrosa de Van de Ven.

Pero no fue sino hasta el minuto 72 que Cody Gakpo abrió el marcador y parecía todo definido tras mostrarse bien en defensa.

Sin embargo, Marruecos no se iba a ir sin pelear.

Issa Diop apareció como el salvador de la selección africana al rematar de cabeza un centro que terminó en el fondo en el 90+1.

Tras esto, el partido fue dominado por Marruecos en el tiempo extra y, aunque tuvo ocasiones de gol, no pudo hacerle más daño a la "Naranja mecánica".

Tras el pitido, ambas selecciones tuvieron que definir el pase desde los 11 pasos, instancia en la cual Marruecos se impuso 3-2.

Con este resultado, Marruecos avanza a octavos de final y jugará contra Canadá el próximo 4 de julio en Houston.