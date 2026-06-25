¡Países Bajos a tierras regias! jugará en NL ante Marruecos

La "Naranja Mecánica" cumplió con el trámite de derrotar a Túnez por 3-1 y ahora se medirá a Marruecos en 16avos de final

Lo que toda la afición esperaba se concretó. Países Bajos terminó como primero de su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y jugará dieciseisavos de final contra Marruecos, en uno de los mejores encuentros de la justa y se disputará en el Estadio Monterrey.

La "Naranja Mecánica" cumplió con el trámite de derrotar a Túnez, que se se fue eliminado, pero con la frente en alto por haber entregado todo su esfuerzo frente a rivales de mayor categoría.

Como ha sido constante en el torneo, el marcador abrió rápido, pero con un autogol de Ellyes Skhiri, quien buscaba despejar un pase diagonal, el cual terminó enviando al fondo de su propio arco al minuto 3.

Pasaron apenas 4 minutos y los "tulipanes" duplicaron la ventaja vía Brian Brobbey, quien remató sin piedad y a quemarropa un recentro de Virgil Van Dijk para poner todo bajo control.

Ya con dos goles de ventaja y sabiéndose en la siguiente ronda y al rival complicado que enfrentará, los de Ronald Koeman decidieron dosificarse, lo que le permitió a Túnez crecerce un poco.

Ya en el complemento, llegó el descuento de Hazem Mastouri, quien vio la tibia marca de las torres que defienden en Países Bajos y remató un centro perfecto desde el córner, para darle una luz de esperanza a los suyos.

Solo unos minutos después, llegó la respuesta europea con Jan Paul van Hecke, quien también anticipó un tiro de esquina y remató perfecto a puerta, por lo que se le contó el gol aún cuando hubo un toque previo de un jugador tunecino.

Ya con este marcador, el cuadro naranja llevó el comprommiso y se cuidó lo más posible, ahora sin darle espacio al rival y concretó el triunfo que le dio el liderato del Grupo F.

Así, Países Bajos se medirá a Marruecos en 16avos de final el lunes 29 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey, que será testigo de un partido entre dos de los mejores equipos del mundo.