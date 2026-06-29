Ahora se llaman “Marruegios”, ya que tras enfrentar a Países Bajos presumirán haber disputado juegos de la Copa del Mundo en el “Uni”, Tec y Estadio Monterrey

Inicio / Deportes / Marruecos, la única en jugar en tres estadios regios mundialistas

Luego que se oficializó el duelo de Dieciseisavos de Final de la justa de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, que se jugará este lunes a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Monterrey, los marroquíes presumirán ser la única selección que habrá jugado partidos de la fiesta del futbol en los tres estadios de la Sultana del Norte que han albergado juegos del certamen mundialista.

En México 1986, en Fase de Grupos, empató 0-0 con Polonia en el Estadio Universitario en la Jornada 1… y en la Fecha 2 igualó sin goles ante Inglaterra en el Estadio Tecnológico.

En Octavos de Final perdió y fue eliminado tras caer por 1-0 ante Alemania Federal en “El Volcán”.

Y ahora vuelve a escena, pero en el famoso “Gigante de Acero” para un cuarto juego de la justa en territorio nuevoleones.

El saldo de Marruecos en los tres duelos jugados hasta el momento en Nuevo León es: cero victorias, dos empates y una derrota, sin goles a favor y uno en contra, para una diferencia de goles negativa de -1.

Un total de 14 selecciones han jugado en los estadios regios en la justa: Argelia, España, Marruecos, Polonia, Portugal, Inglaterra, Alemania, México, Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur y Países Bajos.

Y sólo Marruecos ha jugado en los tres estadios nuevoleoneses.

Duelo de invictos abre una nueva etapa mundialista

El partido entre Países Bajos y Marruecos tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera ocasión en la historia de los Mundiales que se disputen los dieciseisavos de final, luego de la ampliación del torneo.

Ambas selecciones llegan invictas a este compromiso, con marca de dos victorias y un empate, por lo que el encuentro enfrentará a dos de los equipos con mejor desempeño en la fase previa en busca de un boleto a los octavos de final.

Será además el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos países.

El único antecedente ocurrió el 29 de junio de 1994, durante la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, cuando Países Bajos se impuso 2-1 a Marruecos.

El encuentro también reunirá a figuras internacionales como Achraf Hakimi, considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, y al atacante neerlandés Cody Gakpo, una de las principales referencias ofensivas de la llamada "Naranja Mecánica".

Ambos buscarán liderar a sus selecciones en un duelo que promete convertirse en uno de los más atractivos de esta nueva fase del Mundial.

Partidos que habrá disputado Marruecos en estadios regios durante mundiales

Justa Fase Jornada Partido Estadio Fecha Hora 1986 Grupos (F) 1 Marruecos 0-0 Polonia Universitario Lunes 2 de junio 16:00 horas 1986 Grupos (F) 2 Inglaterra 0-0 Marruecos Tecnológico Viernes 6 de junio 16:00 horas 1986 Octavos de Final — Marruecos 0-1 Alemania Federal Universitario Martes 17 de junio 16:00 horas 2026 Dieciseisavos de Final — Países Bajos vs Marruecos Monterrey Hoy, lunes 19:00 horas

Selecciones que han jugado en estadios regios en la justa veraniega

Argelia España Marruecos Polonia Portugal Inglaterra Alemania México Suecia Túnez Japón Sudáfrica Corea del Sur Países Bajos

Antes y ahora

Estas fotos revelan cómo era la selección de futbol de Marruecos en la justa de 1986 y en la fiesta del futbol de 2026: