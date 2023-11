Matheus Reis: Mexicano y campeón de la Copa Libertadores 2023

Matheus Reis es un futbolista nacido el 2 de abril de 2007 en la Ciudad de México, pero forjado futbolísticamente en Brasil y se desempeña en el terreno de juego como extremo; aunque no fue convocado para disputar la Final de la Copa Libertadores 2023 entre Fluminense y Boca Juniors en el Estadio Maracaná, la joven promesa de 16 años fue registrado por el ''Flu'' para la disputa del Torneo de clubes de Conmebol, mismo que tasó una cláusula de rescisión que ronda los 50 millones de euros.

Fue el diario brasileño O’ Globo quien diera a conocer la historia de Reis, tras ser convocado por la Selección de Brasil Sub-17 para disputar dos encuentros amistosos ante su similar de México en julio pasado en el Centro de Alto Rendimiento de nuestra capital del país.

Actualmente, Matheus forma parte de la llamada ''Esquadrilha 07'', una nueva generación de ''joyitas'' futboleras que tiene el Fluminense.

Su padre Elías do Reis fue un jugador brasileño que llegó a nuestro país en 2005 para formar parte del Necaxa, pasando por Delfines de Ciudad del Carmen en 2006 y Pumas de la UNAM en 2007, sin embargo, nunca pudo ver minutos en la Liga MX; por lo cual fue enviado a su filial de Pumas Morelos. Después de no entrar en los planes de los ''unamitas'', do Reis probó suerte en el futbol de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y China, lugar donde nació su hermana.

Siendo pequeño, Matheus Reis volvió a Brasil, lugar donde creció y se forjó como futbolista, destacando por su gran calidad que lo llevó a las inferiores de la Selección Nacional de Brasil.

