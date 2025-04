'Estoy listo para tomar revancha con los 49ers': McCaffrey

El corredor estrella de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, aseguró este martes estar recuperado y listo para su "revancha" para la temporada 2025.

"Me siento genial. En cuanto me lesioné en Buffalo, mi objetivo era no perderme ni un solo día de actividades organizadas del equipo en esta temporada baja. Volveré listo para jugar sin ningún obstáculo, y aquí estoy, listo para tomar revancha", afirmó el corredor durante el primer día de actividades de los 49ers.

El corredor de 28 años tuvo su peor temporada desde que llegó a la liga en 2017, pues durante la temporada 2024 solo registró 202 yardas sin ningún touchdown.

Este mal rendimiento se debió en gran parte a una tendinitis aquílea bilateral y a una lesión del ligamento cruzado posterior, por lo que solo pudo estar presente en cuatro partidos.

Estas lesiones lo mantuvieron fuera de actividad mientras los gambusinos naufragaron en una campaña con marca perdedora de seis ganados y 11 derrotas que los dejó fuera de los playoffs.

El número 23 de los gambusinos se mostró confiado luego de sentir que ha recuperado la potencia y movilidad en su rodilla, lo que le ha permitido recuperar fuerzas para correr.

"Ha sido estupendo. Fue un proceso muy fluido, pero con mucho trabajo duro. No recuerdo la fecha exacta, pero llegué a un punto bastante temprano en la temporada baja en que estaba entrenando a toda velocidad, listo para empezar".

"No hay restricciones en este momento, no tengo ningún obstáculo que me detenga en la preparación. Estoy listo para jugar y eso me tiene muy contento", dijo el tres veces Pro Bowl.

El corredor se encuentra en un punto de confianza alto; es tal así que cree poder emular las estadísticas que consiguió durante la temporada 2023, en donde consiguió correr para 1,459 yardas y consiguió 14 anotaciones, más 567 yardas por aire y siete touchdowns, que le valieron ser distinguido como Jugador Ofensivo de la temporada.

