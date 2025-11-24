Cerrar X
McCaffrey lidera a los 49ers a la victoria 20-9 sobre Panthers

El corredor acumuló 142 yardas desde la línea de golpeo y anotó un touchdown en su primer juego contra Carolina desde que fue intercambiado hace tres años

Christian McCaffrey acumuló 142 yardas desde la línea de golpeo y anotó un touchdown en su primer juego contra Carolina desde que fue intercambiado hace tres años, liderando a los 49ers a una victoria de 20-9 sobre los Panthers este lunes por la noche.

La gran noche de McCaffrey ayudó a los 49ers (8-4) a superar tres intercepciones en la primera mitad por parte de Brock Purdy para mantenerse en posición de playoffs de cara a la recta final de la temporada.

Bryce Young y los Panthers (6-6) lucharon por aprovechar sus oportunidades una semana después de que lanzara para un récord de franquicia de 448 yardas en una victoria en Atlanta. Young lanzó para solo 169 yardas con un touchdown y una intercepción, ya que Carolina perdió la oportunidad de tomar posesión exclusiva del primer lugar en la División Sur de la NFC.

Los 49ers optaron por un enfoque conservador en la segunda mitad después del difícil comienzo de Purdy en el juego, confiando principalmente en McCaffrey y pases cortos. La estrategia funcionó con el corredor anotando en acarreo de 12 yardas para poner el marcador 17-3 y los Niners sumando un gol de campo de Matt Gay.

Young logró una gran jugada, un pase de touchdown de 29 yardas a Tetairoa McMillan, pero Carolina no pudo convertir en el intento de dos puntos después de que un castigo moviera el balón a la uno.

Young luego lanzó su segunda intercepción del juego a Ji'Ayir Brown con Carolina en posición de anotar con un déficit de 20-9.

McCaffrey, quien ha transformado la ofensiva de los 49ers desde que fue adquirido en octubre de 2022, terminó con 89 yardas por tierra y 53 por recepción para su décimo juego de 100 yardas de la temporada, a dos del récord de franquicia que estableció en 2023.


