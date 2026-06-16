McLaren ante la FIA el regreso de Gasly al podio en Mónaco

La escudería McLaren presentó una apelación ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para impugnar la decisión que devolvió al piloto francés Pierre Gasly, de Alpine, el tercer lugar del Gran Premio de Mónaco tras la anulación de dos sanciones que le habían sido impuestas durante la carrera.

El equipo británico argumentó que la resolución genera dudas sobre la aplicación uniforme de las reglas y podría afectar la confianza de los competidores en el sistema disciplinario del campeonato.

Gasly recuperó el podio tras revocación de sanciones

Gasly había recibido dos penalizaciones de cinco segundos que lo relegaron hasta la séptima posición en la clasificación final de la carrera disputada en las calles del Principado.

Sin embargo, Alpine apeló ambas decisiones y la FIA resolvió revocarlas.

Con ello, el piloto francés recuperó el tercer puesto detrás del ganador de la competencia, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, y del británico Lewis Hamilton, de Ferrari.

La modificación también alteró el resultado de otros pilotos. Isack Hadjar, quien originalmente había terminado en posición de podio, descendió al cuarto lugar.

Asimismo, Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad perdieron una posición en la clasificación final.

McLaren cuestiona la consistencia de las reglas

En un comunicado, McLaren señaló que durante el fin de semana todos los equipos actuaron conforme a las regulaciones vigentes relacionadas con el límite de velocidad en el pit lane y aceptaron las sanciones impuestas bajo esos criterios.

La escudería considera que retirar posteriormente las penalizaciones crea una situación de desventaja para quienes acataron las decisiones originales de los comisarios deportivos.

Según el equipo, esta situación podría generar desigualdad competitiva y afectar la percepción de imparcialidad en la aplicación de las normas dentro del campeonato.

McLaren aclaró que su recurso no está dirigido contra Pierre Gasly ni contra Alpine, sino que busca defender la aplicación consistente, transparente y justa de los reglamentos para todos los participantes.

La apelación adquiere relevancia directa para la escudería debido a que la modificación de resultados afectó la posición final de Oscar Piastri, uno de sus pilotos, en la clasificación del Gran Premio de Mónaco.

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