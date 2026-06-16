Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_45_a861e0610f
Deportes

McLaren ante la FIA el regreso de Gasly al podio en Mónaco

La escudería británica impugnó la decisión de la FIA que devolvió a Pierre Gasly el tercer lugar en Mónaco al considerar que afecta la equidad deportiva

  • 16
  • Junio
    2026

La escudería McLaren presentó una apelación ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para impugnar la decisión que devolvió al piloto francés Pierre Gasly, de Alpine, el tercer lugar del Gran Premio de Mónaco tras la anulación de dos sanciones que le habían sido impuestas durante la carrera.

El equipo británico argumentó que la resolución genera dudas sobre la aplicación uniforme de las reglas y podría afectar la confianza de los competidores en el sistema disciplinario del campeonato.

Gasly recuperó el podio tras revocación de sanciones

Gasly había recibido dos penalizaciones de cinco segundos que lo relegaron hasta la séptima posición en la clasificación final de la carrera disputada en las calles del Principado.

Sin embargo, Alpine apeló ambas decisiones y la FIA resolvió revocarlas.

Con ello, el piloto francés recuperó el tercer puesto detrás del ganador de la competencia, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, y del británico Lewis Hamilton, de Ferrari.

HK7x1AtWgAAxBrS.jfif

La modificación también alteró el resultado de otros pilotos. Isack Hadjar, quien originalmente había terminado en posición de podio, descendió al cuarto lugar.

Asimismo, Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad perdieron una posición en la clasificación final.

McLaren cuestiona la consistencia de las reglas

En un comunicado, McLaren señaló que durante el fin de semana todos los equipos actuaron conforme a las regulaciones vigentes relacionadas con el límite de velocidad en el pit lane y aceptaron las sanciones impuestas bajo esos criterios.

La escudería considera que retirar posteriormente las penalizaciones crea una situación de desventaja para quienes acataron las decisiones originales de los comisarios deportivos.

Según el equipo, esta situación podría generar desigualdad competitiva y afectar la percepción de imparcialidad en la aplicación de las normas dentro del campeonato.

HK7hORAXwAAYUp4.jfif

McLaren aclaró que su recurso no está dirigido contra Pierre Gasly ni contra Alpine, sino que busca defender la aplicación consistente, transparente y justa de los reglamentos para todos los participantes.

La apelación adquiere relevancia directa para la escudería debido a que la modificación de resultados afectó la posición final de Oscar Piastri, uno de sus pilotos, en la clasificación del Gran Premio de Mónaco.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
Whats_App_Image_2026_06_17_at_12_35_58_AM_6a99ac1790
Quieren ser figuras de la velocidad juvenil de México
deportes_estadio_ciudad_de_mexico_a388430a8c
En la justa veraniega, el Tricolor pierde fuerza fuera de la CDMX
publicidad

Últimas Noticias

caravana_paisanos_nuevo_laredo_e57e50e68b
Reciben en Nuevo Laredo a caravana de vehículos de paisanos
rio_bravo_crecida_b1a6fae860
Piden precaución por crecida del Río Bravo en los dos Laredos
italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
publicidad
×