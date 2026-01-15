Piloto Patricio O´Ward renueva con McLaren como piloto de reserva

México seguirá en el radar del mundo del automovilismo profesional al renovar al piloto originario de Monterrey Patricio "Pato" O´Ward como piloto de reserva de la escuderia McLaren en la temporada 2026, Patricio seguirá con la escudería compartiendo el equipo de reservas con Leandro Fornaroli, mismo piloto quien fue campeón en la Fórmula 2 con el equipo Invicta Racing.

McLaren convencido sobre rendimiento de "Pato"

La escudería británica ha valorado la gran experiencia del piloto regiomontano en las competencias donde ha participado en el mundo del automovilismo, como en los campeonatos de la Indycar, Fórmula 2, Fórmula 4, entre otras más.

“Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la IndyCar”, mencionó el piloto mexicano O’Ward.

O´Ward se une a las filas dentro de los pilotos mexicanos que han sido pilotos en la historia de la Fórmula 1 ya sean como pilotos titulares o pilotos de reserva, como lo fueron Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Esteban Gutiérrez, y el más conocido actualmente Sergio "Checo" Pérez.

Anuncio de la renovación

Desde las redes sociales de la escudería, anunciaron la renovación para una temporada más dentro de la escudería, donde tratará de obtener un poco más de experiencia dentro de la escudería para en algún futuro próximo poder establecerse dentro de ser parte de los pilotos titulares para sumar participaciones en la Fórmula 1.

La renovación de O´Ward para ser parte de la escudería como piloto de reserva, se trata de un plan estratégico para darle mayor relevancia a su programa de pruebas, simulación y desarrollo técnico rumbo a la próxima temporada.

¿Quién será su compañero de piloto de reservas?

El piloto italiano de 21 años Leandro Fornaroli será el compañero de "Pato" O´Ward como el principal piloto de reserva, Fornaroli será parte de un programa de pruebas y simulaciones de forma de alto rendimiento para aumentar su rendimiento antes de una previa participación dentro de la Fórmula 1, se ha declarado que Fornaroli tiene un gran potencial en esta categoría, ya que para su corta edad ha obtenido una gran cantidad de logros y campeonatos como lo son en las categorías Fórmula 3 y Fórmula 2 a sus 20 años de edad.

"Estoy increíblemente orgulloso de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren después de otro exitoso año en la pista" mencionó el piloto italiano.

Pilotos en desarrollo para la temporada 2026

La Escudería presentó la información sobre quienes serán los pilotos que estarán incluidos dentro del programa de desarrollo para el presente año.

Ellos serán los pilotos en desarrollo que representarán a la escudería británica en las diferentes categorías del automovilismo:

-Richard Vershoor (European Le Mans Series)

-Matteo De Palo (FIA Fórmula 3)

-Dries Van Langendonck (Fórmula 4)

-Christian Costoya (Fórmula 3 Europea)

-Ella Lloyd (F1 Academy)

-Ella Stevens (F1 Academy)

-Ella Hakkinen (Fórmula 4)

