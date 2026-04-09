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Ingeniero de Max Verstappen lo abandona por escudería McLaren

La escudería británica afirmó que el puesto existe en la jerarquía de su equipo, por lo que optarán por la experiencia de Lambiase para mejorar en la pista

  • 09
  • Abril
    2026

GianPiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen dejará el equipo de Red Bull en 2028 para incorporarse a la escudería de McLaren.

De acuerdo con el comunicado emitido por Red Bull, Lambiase se incorporará al rival McLaren en la Fórmula 1 como su director de operaciones de carrera.

“'GP' es un miembro valioso del equipo, al que se unió en 2015. Hasta su salida prevista, 'GP' continúa en sus funciones como jefe de competición y como ingeniero de carrera de Max Verstappen.

Tanto el equipo como él están plenamente comprometidos a sumar más éxitos a nuestro sólido historial juntos”.

El paso a McLaren hará que el director del equipo, Andrea Stella, delegue parte de su función actual. Lambiase rendiría cuentas a Stella.

Por su parte, la escudería británica afirmó que el puesto existe en la jerarquía de su equipo, por lo que optarán por la experiencia de Lambiase para mejorar su calidad en la pista.

"El puesto de director de operaciones de carrera ya existe dentro de la estructura del equipo, con el liderazgo general del equipo de carrera. Estas responsabilidades las gestionan actualmente Andrea Stella, además de su función como directora del equipo", dijo McLaren.

La salida de Lambiase podría alimentar las conjeturas sobre el futuro de Verstappen en la F1, debido a que en reiteradas ocasiones ha mencionado la posibilidad de dejar las pistas por un tiempo.

Verstappen analiza futuro en F1; podría ser su última temporada

El piloto Max Verstappen aún no descarta retirarse de la Fórmula 1 ante las nuevas políticas aplicadas en la presente temporada.

El cuatro veces campeón volvió a expresar su descontento el domingo tras terminar octavo en el Gran Premio de Japón, que ganó el joven de 19 años, Kimi Antonelli.

Aquí te presentamos la nota completa: Verstappen analiza futuro en F1; podría ser su última temporada

 

 

 


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