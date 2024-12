McLaren hace 1-2 durante sprint de Qatar; 'Checo' queda último

Oscar Piastri se coronó este sábado como ganador del Sprint en el Gran Premio de Qatar, después de una maniobra estratégica de su compañero de McLaren, Lando Norris.

Norris, quien había liderado la carrera desde el principio, permitió que Piastri lo adelantara en los últimos momentos, un gesto que muchos interpretaron como una revancha por un acto similar ocurrido en el Sprint de Sao Paulo, donde Norris dejó pasar a Piastri.

Esta victoria es significativa para el joven australiano, quien repite el triunfo obtenido en el Sprint de Qatar el año pasado.

El evento comenzó con una destacada actuación de Norris, quien partió desde la pole position y rápidamente tomó la delantera.

Mientras tanto, Piastri superaba a George Russell por el segundo puesto, con ambos pilotos de McLaren manteniendo un ritmo fuerte durante las 19 vueltas. Russell terminó en la tercera posición, seguido de cerca por Carlos Sainz de Ferrari, quien terminó cuarto. Charles Leclerc, también de Ferrari, logró superar a Lewis Hamilton en una batalla intensa por el quinto lugar, con Hamilton finalmente cruzando la meta en sexto.

El Sprint fue marcado por varios incidentes, incluido el bajo rendimiento de Max Verstappen, quien no logró avanzar en la clasificación y terminó en el octavo puesto, mientras que su compañero de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, se vio forzado a arrancar desde el pit lane después de ser eliminado en la clasificación.

Piastri y Russell tuvieron un duelo constante por el segundo lugar, pero el australiano logró mantener su posición hasta la última vuelta, cuando Norris, al notar que su compañero se acercaba, se apartó para dejarle el camino libre. Este gesto consolidó una victoria importante para McLaren, que ahora lidera a Ferrari por 30 puntos en la lucha por el título de constructores.

