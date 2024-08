Me sedujo de Rayados su necesidad de ganar: Demichelis

"Lo sé de la ansiedad y lo dije recién de forma similar, una de las tantas cosas lindas que tiene esta institución es la necesidad de ganar, el deseo de crecimiento, a mí me gusta competir para ganar y acá estoy, ojalá le podamos aportar lo antes posible una identidad al grupo, que no creo que está mal, porque sacar 9 puntos de 12 no es hacerlo mal, pero como dije recién, cada entrenador tiene su impronta, así que nos vamos a insertar lo antes posible respetando lo que significa esta institución, en mi grupo sentimos esta vocación con muchísimo amor, con muchísima dedicación, ahí nos insertaremos a partir del domingo cuando empezamos a entrenar con el grupo, hoy alentaremos desde la grada, pero no tengo duda que vamos a convivir de buena forma dentro de la organización para alcanzar los objetivos"