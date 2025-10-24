'Memo Ochoa', el portero más goleado en liga de Chipre
Guillermo 'Memo' Ochoa ha tenido un arranque complicado en Chipre, encajando 12 goles en cuatro partidos con el AEL Limassol
El arquero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa ha tenido un arranque difícil en su etapa europea con el AEL Limassol de la liga de Chipre, al recibir 12 goles en apenas cuatro partidos como titular, convirtiéndose en el portero más goleado del torneo hasta ahora.
El exguardameta del América debutó con una derrota de 5-0 frente al Omonia Nicosia, y posteriormente sufrió otra caída por 2-0 contra Akritas Chlorakas.
Aunque logró una victoria de 4-1 ante Anorthosis, también permitió un gol.
Su último encuentro contra Aris Limassol terminó en una derrota de 4-0, lo que ha encendido las críticas en la prensa chipriota y entre los aficionados del club.
Actualmente, AEL Limassol ocupa la décima posición de la tabla con apenas 7 puntos de 21 posibles.
De los 16 goles recibidos por el equipo en el torneo, 12 han sido con Ochoa bajo los tres palos, lo que refleja un inicio de temporada complicado para el guardameta, quien busca mantenerse activo de cara a la Copa Mundial de 2026.
