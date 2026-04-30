'Memo' Ochoa se despedirá del futbol tras Copa del Mundo 2026

El histórico guardameta mexicano Guillermo Ochoa confirmó que el Mundial de 2026 será el último capítulo de su carrera como futbolista profesional, poniendo fin a una trayectoria marcada por su constancia en la élite y su protagonismo con la Selección Mexicana.

La confirmación llegó de manera indirecta, luego de que el arquero compartiera en su cuenta de Instagram una publicación del periodista Fabrizio Romano, quien adelantó los planes del jugador.

“Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México… Ochoa se retirará del fútbol profesional inmediatamente después”, publicó Romano.

Un último Mundial como cierre de carrera

De esta manera, Ochoa se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, un logro reservado para un grupo selecto de futbolistas a nivel internacional.

El torneo de 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, marcará el cierre de un ciclo que comenzó hace dos décadas con su primera convocatoria mundialista en Alemania 2006.

Su recorrido incluye participaciones en:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Mundial 2026 (su despedida)

Actualmente, el arquero de 40 años milita en el AEL Limassol, donde continúa activo mientras se prepara para su última cita mundialista.

De acuerdo con lo difundido, tras el torneo dejará tanto su club como la Selección Mexicana, poniendo fin definitivo a su carrera profesional.

Un adiós en casa

El Mundial 2026 tendrá un significado especial para Ochoa, ya que parte del torneo se disputará en territorio mexicano.

Se espera que el Tri debute ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un partido que podría convertirse en uno de los momentos más simbólicos para el guardameta.

Proceso de convocatoria en marcha

Hasta ahora, la prelista presentada el 28 de abril incluye únicamente a jugadores de la Liga MX, como los porteros Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Los futbolistas que militan en Europa, entre ellos Ochoa, serán considerados en la convocatoria final que se dará a conocer el próximo 1 de junio.

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