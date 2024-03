'Messi es el mejor de la historia': Sergio Canales

La “Pandilla del Cerro de la Silla” se instaló en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup al derrotar con autoridad al Cincinnati de la MLS. En esa fase, enfrentarán al Inter de Miami donde actualmente juega Lionel Messi.

Sergio Canales tuvo la oportunidad de enfrentarse a la 'Pulga', además de a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba cuando militaba en el Betis y adelantó lo que espera de ellos. “Siempre son partidos muy complicados que necesitas que se queden muchas cosas bien para poder ganarles, para mí Messi es el mejor de la historia y eso es un añadido, Busquets y Jordi Alba he tenido suerte de compartir en la selección muchos momentos y la verdad que son jugadores de otro nivel”, comentó el español.

El mismo camiseta 10 se vio sorprendido por enfrentar una vez más a estos jugadores, pues desde que dejó España no pensó que volverían a compartir la cancha en otra ocasión, “No me lo esperaba, pero muy feliz. Esta semana he hablado con Jordy (Cortizo) que también está muy feliz como me encuentro yo. Estamos viviendo una experiencia única, entonces va a ser muy bonito. Tenemos dos partidos muy importantes en liga antes, pero también con el foco en este porque queremos ganar los dos campeonatos".

MESSI ES UN GRAN RIVAL: LUIS ROMO

El duelo contra Cincinnati fue uno de alto voltaje, donde la afición jugó su papel, pero Luis Romo comentó en zona mixta que nunca estuvo en peligro su pase a cuartos de final y habló sobre su próximo rival.

“No peligraba, pero sí cuando te cae el gol de ellos sí se pudo crear un poco de duda, el equipo se recompuso rápido, con posesiones largas y sabíamos que la humedad, lo físico les iba a costar un poco. Sobre el Inter, es un gran rival, es importante poner atención a todos, no solo es Messi, ya armaron un gran equipo y no hay que darles ni un margen porque con cualquier espacio te hacen la diferencia”.

Antes de los duelos de cuartos de final, Rayados visitará a Necaxa, este mismo domingo, y posteriormente recibirá a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

