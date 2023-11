Messi extiende su récord y se lleva su octavo Balón de Oro

La lista va: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y ahora, 2023.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro el lunes para extender su récord a ocho tras cumplir la gran ambición de su carrera: sacar campeón a su país de la Copa Mundial el año pasado en Qatar.

El astro argentino añadió a su colección el único trofeo que se le había resistido en su colosal carrera, y que fue un factor decisivo dentro de una discreta temporada — para sus estándares — con el Paris Saint-Germain.

Messi, de 36 años, superó al delantero noruego Erling Haaland, del Manchester City, y al atacante fracnés Kylian Mbappé, su excompañero del PSG. Tanto Haaland como Mbappé no pasan de los 25 años.

Al recibir el trofeo, la “Pulga” mencionó de inmediato a la selección nacional.

“A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros", dijo. "Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”.

En las mujeres, la española Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro tras guiar a su país a la victoria en la pasada Copa Mundial femenina en agosto.

Un año después de que quedó fuera de los finalistas al Balón de Oro 2022 y tras dejar al fútbol europeo, Messi recuperó la corona.

Ganó el máximo trofeo individual en el fútbol gracias a su extraordinario Mundial. En Qatar, Messi participó en 10 goles de Argentina, con siete anotaciones y asistiendo en otros tres. Marcó dos goles en la final ante Francia.

Pero su última campaña con el PSG fue menos gloriosa. Aunque el equipo extendió su récord al conseguir su 11mo título de la liga francesa, volvió a quedar eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Nadie ha ganado más de cinco Balones de Oro. Cristiano Ronaldo tiene cinco, mientras que Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten lo lograron tres veces cada uno.

Desde que se fue al Inter Miami de la MLS, Messi consiguió su primer título en Estados Unidos al inspirar a su equipo para ganar la Leagues Cup.

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera, ni haber conseguido todos mis objetivos en el fútbol", destacó Messi, quien evocó su exitoso paso con el Barcelona — su primer club — y las frustraciones con la Albiceleste.

“He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América (en 2021), después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento”, señaló.

El más reciente galardón marcó la primera vez que un jugador de la MLS recibe semejante distinción. Messi recibió el trofeo de manos de David Beckham, el exastro del Manchester United que es uno de los codueños de su nuevo club.

“Estoy contento de la decisión que tuve y que están acá presentes y aprovecho para agradecerles todo lo que hemos vivido desde mi llegada”, dijo Messi.

También recordó la figura del fallecido Diego Maradona, en el día que hubiera cumplido 63 años.

"Donde quiera que esté: feliz cumpleños Diego. Esto también es para vos. Lo comparto con vos y con toda Argentina”.

Messi sucede a Karim Benzema.

Mbappé aspiraba que otro francés ganara el Balón de Oro tras anotar una tripleta en la final de la Copa Mundial. Pero Francia perdió por penales.

Haaland llevó al City a la tripleta de trofeos la temporada pasada — la Liga de Campeones, la Liga Premier y la Copa FA— anotando 52 goles.

Bonmatí ya había ganado el premio a la mejor jugadora de la UEFA y el Balón de Oro del Mundial femenino. Anotó tres goles y tuvo dos asistencias en el torneo.

La jugadora del Barcelona siguió los pasos de Alexia Putellas, su compañera de club y en la selección que se llevó los dos galardones anteriores.

Bonmatí ganó superando a la australiana Sam Kerr y la española Salma Paralluelo.

En otros premio, el volante inglés Jude Bellingham ganó el galardón como mejor jugador Sub21 y Haaland obtuvo el trofeo Gerd Müller al mejor goleador.

El premio Lev Yashin para el mejor arquero fue para Emiliano Martínez. Además de recibir el trofeo, el portero argentino se llevó abucheos del público en el Teatro de Chatelet, que incluyó a Mbappé y al seleccionador francés Didier Deschamps.

Martínez fue criticado por el desmedido tono de su festejo por ganar el Mundial. Cargó un muñeco con la cara de Mbappé durante el desfile del trofeo en Argentina.

El premio humanitario que lleva el nombre del fallecido volante brasileño Sócrates fue para Vinicius Junior, por su participación en la fundación que estableció para niños de escasos recursos. El astro del Real Madrid, foco de insultos racistas en la Liga de España, se ha comprometido en mantenerse firme en la lucha contra el racismo.

