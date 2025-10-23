Messi renueva con Inter Miami hasta 2028: 'Está en casa'

El Inter Miami confirmó este jueves la renovación de contrato de Lionel Messi hasta 2028, asegurando la continuidad del ídolo argentino por al menos tres temporadas más.

El club estadounidense hizo oficial la noticia con un mensaje simple pero emotivo: “He’s home” (Está en casa), acompañado de un video donde se ve al capitán de la Albiceleste firmando el nuevo acuerdo vestido con un traje azul oscuro, sentado en una mesa colocada en el centro del Freedom Park, el nuevo estadio del equipo que se construye cerca del aeropuerto de Miami y que abrirá en 2026.

A sus 38 años, Messi firmó una temporada espectacular en la MLS, donde fue máximo artillero con 29 goles en la fase regular y sumó 19 asistencias, liderando al equipo dirigido por Javier Mascherano.

El astro argentino, que llegó al club en 2023, ya conquistó la Leagues Cup 2023 y ha transformado al Inter Miami en una de las franquicias más populares del futbol estadounidense.

La directiva del Inter Miami tenía como prioridad mantener a Messi hasta la inauguración del Freedom Park, un moderno estadio que promete ser el corazón del club y acercar al equipo a la ciudad.

Actualmente, el conjunto rosa juega sus partidos como local en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a casi 50 kilómetros del centro de Miami.

Tras firmar su renovación, Messi se prepara para disputar este viernes el primer partido de la serie de la primera ronda de los playoffs contra Nashville

