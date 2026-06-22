Messi marca y es máximo goleador de la historia de los Mundiales

Lionel Messi, con un gol al minuto 38 vs Austria, es máximo goleador Mundial con 17 tantos, superando a Klose en Mundial 2026

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Lionel Messi volvió a hacer historia en las Copas del Mundo. Con el gol que anotó al minuto 38 del duelo entre Argentina y Austria, el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en Mundiales al llegar a 17 anotaciones y dejar atrás el registro del alemán Miroslav Klose.

El delantero llegó al Mundial 2026 con una desventaja de tres tantos respecto al exseleccionado alemán, pero comenzó su camino con una actuación determinante al firmar un triplete ante Argelia en la jornada inicial y ahora sumó una nueva conquista en el estadio AT&T de Arlington.

Messi rompe el récord histórico de goles en Mundiales

La marca adquiere un valor especial al producirse dos décadas después de que Messi inaugurara su cuenta goleadora mundialista, cuando marcó por primera vez en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro.

Argentina tomó ventaja parcial de 1-0 sobre Austria gracias al tanto del rosarino, suficiente para colocarlo en la cima histórica de anotadores del torneo.

Antes del gol histórico, Messi tuvo la oportunidad de igualar el récord desde el punto penal al minuto 9; sin embargo, su disparo terminó desviado del arco defendido por Alexander Schlager.

De perseguir a Klose a quedarse solo en la cima

Con esta anotación, Messi alcanza 17 goles en Copas del Mundo y supera los 16 que consiguió Klose a lo largo de las ediciones de 2002, 2006, 2010 y 2014, consolidándose como el máximo artillero en la historia del torneo.