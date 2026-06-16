Mexicana gana en dupla a Serena Williams en Abierto de Berlín

La tenista mexicana Giuliana Olmos derrotó junto a la australiana Erin Routliffe este martes a Serena Williams durante el torneo de dobles del Abierto de Berlín en Steffi Graf Stadion de Alemania.

La dupla de la mexicana arrasó con un partido de una hora y media donde ganaron dos de los tres sets con 6-4.

Cuenta con varios títulos de alto calibre en el circuito de dobles. Entre sus coronas más importantes destacan WTA 1000 de Roma y WTA 1000 de Madrid, cuando se coronó con las canadienses Sharon Fichman y Gabriela Dabrowski, respectivamente.

Olmos alcanzó el sexto puesto del mundo en el ranking de dobles de la WTA en 2022, convirtiéndose en la primera mexicana en entrar al Top 10 de esta modalidad en la era abierta.

Olmos y Routliffe se enfrentarán en segunda ronda al dueto formado por la italiana Sara Errani y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez que ganaron a las chinas Xinyu Jiang y Yi Fan Xu por 6-2 y 7-5

Serena Williams recibe ovación de aficionados tras Queen's Club

Por otra parte, Serena Williams recibió una ovación de los aficionados en lo que fue su segunda aparición después de una victoria en el Queen's Club de Londres, pero su participación se vio interrumpida cuando su compañera Victoria Mboko se lesionó la rodilla en un partido de individuales.

Williams, de 44 años, fue recibida con un enorme rugido y aplausos en la cancha central, que se llenó rápidamente a medida que los aficionados se daban cuenta de que el principal atractivo estaba a punto de comenzar.

“¡Bienvenida de vuelta, Serena!”, gritaron los aficionados.

Organizadores de Wimbledon anunciaron que Williams y su hermana mayor Venus, que cumple 46 años el miércoles, recibirán una invitación de comodín para el torneo de dobles, que comienza en menos de dos semanas.

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