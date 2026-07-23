La secretaria de Cultura dio a conocer los avances de este concurso binacional dirigido a las nuevas generaciones para impulsar y renovar la música mexicana

Inicio / Nacional / Segunda edición de 'México Canta': Mañanera del 23 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde se darán a conocer anuncios relevantes y posturas sobre temas prioritarios del país.

Acompañada por integrantes de su gabinete, también atenderá las interrogantes de los medios presentes.

Sigue la cobertura completa y minuto a minuto en El Horizonte.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Tras éxito de "México Canta", evalúan extenderlo a la frontera sur

Claudia Curiel, señaló que no descarta ampliar el alcance del programa a esa zona del país, dada la buena respuesta que han tenido sus dos primeras ediciones.

Sheinbaum critica series que idealizan a capos como modelo de éxito

Advirtió que muchas producciones siguen difundiendo la falsa idea de que integrarse a grupos criminales trae riqueza y lujos, lo que lleva a los jóvenes a ver a jefes del narcotráfico como figuras admirables.

Además, rechazó esa narrativa y aclaró que el crimen no es sinónimo de triunfo, sino de muerte y sufrimiento.

“Hubo muchas series de televisión que pretenden o pretendían, todavía permanecen en muchas plataformas, promover hacia los jóvenes una idea de que si te involucras con algún grupo delictivo vas a ser exitoso, vas a tener dinero, mujeres, porque eso es lo que promueven, lamentablemente, una vida de lujos", señaló.

Es mejor promover y concientizar que prohibir la música de los jóvenes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la estrategia adecuada respecto a lo que escuchan las nuevas generaciones es fomentar y sensibilizar, en lugar de recurrir a prohibiciones.

Sheinbaum se reunirá a las 10:00 horas con representante comercial de EUA

La jefa del Ejecutivo informó que sostendrá un encuentro este jueves con Jamieson Greer, encargado de la representación comercial de Estados Unidos.

Jóvenes cantan por la paz y contra adicciones en México y EUA: Sheinbaum

La mandataria federal resaltó que las y los participantes del concurso expresan, a través de su música, un mensaje en favor de la tranquilidad y el rechazo a las adicciones en ambos países.

“El Bogueto” celebra “México Canta” y presenta su canción “Mi barrio”

El cantante reconoció el valor de la iniciativa y felicitó a los jóvenes que avanzan en el certamen. Interpretó además el tema “Mi barrio”, pieza que evoca sus orígenes y el comienzo de su trayectoria artística.

“Mi nombre es Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música. Quiero reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo con México Canta por la paz y contra las adicciones, porque hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”, señaló.

Los participantes seleccionados interpretaron fragmentos de piezas musicales durante la conferencia de prensa.

Dan a conocer a los 7 semifinalistas de EUA de “México Canta”

La secretaria de Cultura reveló a los siete jóvenes de Estados Unidos que avanzan a la siguiente etapa del concurso binacional. La próxima semana se darán a conocer los semifinalistas que representan a México.

Las y los 7 semifinalistas son:

Grecia Marín Perris, California

Daniel Ochoa Tucson, Arizona

Tiffany Cruz Galaviz Glendale, California

Miranda González / Miranda Knappe Castle Rock, Colorado

Joshua Soto El Bronx, Nueva York

Lizandro Espinoza Portland, Oregon

Rosalba Valdez Chicago, Illinois

Arranca segunda edición de “México Canta”; participan más de 16 mil jóvenes

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer los avances de este concurso binacional dirigido a las nuevas generaciones para impulsar y renovar la música mexicana.

Detalló que la primera etapa de la convocatoria ya concluyó con una respuesta masiva: más de 16 mil participantes, en su mayoría provenientes de México.

El intérprete Armando Toledo Rosas, reconocido artísticamente como "El Bogueto", acude como invitado a la conferencia matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.