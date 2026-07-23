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Segunda edición de 'México Canta': Mañanera del 23 de julio

La secretaria de Cultura dio a conocer los avances de este concurso binacional dirigido a las nuevas generaciones para impulsar y renovar la música mexicana

Por Emmanuel Escamilla | 23 Julio 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde se darán a conocer anuncios relevantes y posturas sobre temas prioritarios del país.

Acompañada por integrantes de su gabinete, también atenderá las interrogantes de los medios presentes.

Sigue la cobertura completa y minuto a minuto en El Horizonte.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Tras éxito de "México Canta", evalúan extenderlo a la frontera sur

Claudia Curiel, señaló que no descarta ampliar el alcance del programa a esa zona del país, dada la buena respuesta que han tenido sus dos primeras ediciones.

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Sheinbaum critica series que idealizan a capos como modelo de éxito

Advirtió que muchas producciones siguen difundiendo la falsa idea de que integrarse a grupos criminales trae riqueza y lujos, lo que lleva a los jóvenes a ver a jefes del narcotráfico como figuras admirables.

Además, rechazó esa narrativa y aclaró que el crimen no es sinónimo de triunfo, sino de muerte y sufrimiento.

“Hubo muchas series de televisión que pretenden o pretendían, todavía permanecen en muchas plataformas, promover hacia los jóvenes una idea de que si te involucras con algún grupo delictivo vas a ser exitoso, vas a tener dinero, mujeres, porque eso es lo que promueven, lamentablemente, una vida de lujos", señaló.

Es mejor promover y concientizar que prohibir la música de los jóvenes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la estrategia adecuada respecto a lo que escuchan las nuevas generaciones es fomentar y sensibilizar, en lugar de recurrir a prohibiciones.

Sheinbaum se reunirá a las 10:00 horas con representante comercial de EUA

La jefa del Ejecutivo informó que sostendrá un encuentro este jueves con Jamieson Greer, encargado de la representación comercial de Estados Unidos.

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Jóvenes cantan por la paz y contra adicciones en México y EUA: Sheinbaum

La mandataria federal resaltó que las y los participantes del concurso expresan, a través de su música, un mensaje en favor de la tranquilidad y el rechazo a las adicciones en ambos países.

“El Bogueto” celebra “México Canta” y presenta su canción “Mi barrio”

El cantante reconoció el valor de la iniciativa y felicitó a los jóvenes que avanzan en el certamen. Interpretó además el tema “Mi barrio”, pieza que evoca sus orígenes y el comienzo de su trayectoria artística.

“Mi nombre es Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música. Quiero reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo con México Canta por la paz y contra las adicciones, porque hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”, señaló.

Los participantes seleccionados interpretaron fragmentos de piezas musicales durante la conferencia de prensa.

Dan a conocer a los 7 semifinalistas de EUA de “México Canta”

La secretaria de Cultura reveló a los siete jóvenes de Estados Unidos que avanzan a la siguiente etapa del concurso binacional. La próxima semana se darán a conocer los semifinalistas que representan a México.

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Las y los 7 semifinalistas son:

  • Grecia Marín Perris, California
  • Daniel Ochoa Tucson, Arizona
  • Tiffany Cruz Galaviz Glendale, California
  • Miranda González / Miranda Knappe Castle Rock, Colorado
  • Joshua Soto El Bronx, Nueva York
  • Lizandro Espinoza Portland, Oregon
  • Rosalba Valdez Chicago, Illinois

Arranca segunda edición de “México Canta”; participan más de 16 mil jóvenes

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer los avances de este concurso binacional dirigido a las nuevas generaciones para impulsar y renovar la música mexicana.

Detalló que la primera etapa de la convocatoria ya concluyó con una respuesta masiva: más de 16 mil participantes, en su mayoría provenientes de México.

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El intérprete Armando Toledo Rosas, reconocido artísticamente como "El Bogueto", acude como invitado a la conferencia matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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