Cae migración mexicana hacia EUA a su nivel más bajo en 55 años

Aunque los mexicanos continúan siendo el grupo de inmigrantes más numeroso en territorio estadounidense, los flujos migratorios muestran una desaceleración

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La migración mexicana hacia Estados Unidos registró uno de sus cambios más importantes en décadas.

Las detenciones de personas que intentaron cruzar la frontera sur estadounidense cayeron durante el año fiscal 2025 a su nivel más bajo en 55 años, de acuerdo con un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI).

El reporte señala que las autoridades estadounidenses contabilizaron alrededor de 238 mil interceptaciones de migrantes de distintas nacionalidades, una cifra muy por debajo de los registros observados desde 2021, cuando los cruces superaban regularmente el millón por año.

México sigue siendo la principal comunidad migrante

Pese a la reducción en los cruces fronterizos, los mexicanos continúan siendo la comunidad inmigrante más grande de Estados Unidos.

Actualmente viven en ese país alrededor de 11.1 millones de personas nacidas en México, equivalentes al 22% de los 50.2 millones de inmigrantes registrados en 2024.

Sin embargo, la cifra muestra una ligera disminución respecto al máximo histórico alcanzado en 2007, cuando la población mexicana llegó a 11.7 millones.

Cambia el mapa migratorio

El estudio indica que los mexicanos representaron el 47% de los cruces irregulares detectados durante el año fiscal 2025.

Aunque siguen encabezando las estadísticas, el porcentaje refleja cómo los flujos migratorios se han diversificado durante las últimas dos décadas con una mayor presencia de personas provenientes de otros países.

California y Texas concentran a la mayoría

La mayor parte de los mexicanos radicados en Estados Unidos continúa concentrándose en unos cuantos estados.

California alberga al 35% de esta población, seguida por Texas con 22%. Más atrás aparecen Illinois con 6%, Arizona con 5% y Florida con 2%.

En conjunto, estas cinco entidades concentran siete de cada 10 mexicanos que viven en territorio estadounidense.

El informe también muestra que la comunidad mexicana enfrenta condiciones económicas menos favorables que otros grupos migrantes.

Durante 2024, los hogares mexicanos registraron ingresos promedio de $68,700 dólares al año, por debajo de los $82,400 dólares que reporta el conjunto de inmigrantes en Estados Unidos.

Además, el 16% vive en situación de pobreza y el 32% carece de seguro médico, la proporción más alta entre los grupos analizados.

En materia educativa, únicamente el 10% de los adultos mexicanos cuenta con estudios universitarios o de posgrado.

La población mexicana también domina el programa DACA, diseñado para personas que llegaron a Estados Unidos durante su infancia.

Hasta diciembre de 2025 existían 402 mil 900 beneficiarios mexicanos activos, equivalentes al 81% del total nacional.

Remesas alcanzan nuevo récord

Mientras la migración muestra señales de desaceleración, las remesas continúan creciendo.

Durante 2024, los envíos de dinero desde Estados Unidos hacia México alcanzaron $68,200 millones de dólares, superando los $66,200 millones registrados un año antes.

La cifra triplica los $22,800 millones de dólares reportados en 2010 y representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto mexicano.

Por otra parte, el MPI señala que México se trata de una de las comunidades de origen más grandes del planeta y una de las más influyentes dentro de la sociedad estadounidense.