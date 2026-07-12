Mexicano Brandon Moreno volverá en Noche UFC ante Joseph Morales

El mexicano continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la división y uno de los peleadores nacionales con mayor trayectoria dentro de UFC.

Brandon Moreno volverá al octágono el próximo 12 de septiembre para enfrentar a Joseph Morales dentro de la cartelera de Noche UFC, en un combate que podría resultar determinante para el futuro del mexicano dentro de la división de peso mosca.

La función se realizará en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, y marcará una nueva oportunidad para el excampeón mundial, quien buscará recuperar terreno después de atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera reciente.

Brandon Moreno busca frenar una racha negativa

El peleador tijuanense llegará al compromiso con dos derrotas consecutivas, luego de caer frente a Tatsuro Taira y posteriormente ante el inglés Lone’er Kavanagh en el UFC Fight Night Ciudad de México en febrero del presente año.

Los resultados alejaron momentáneamente a Moreno de una nueva oportunidad por el campeonato de las 125 libras, por lo que vencer a Morales será clave para mantenerse entre los principales contendientes de la categoría.

A pesar de su presente, el mexicano continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la división y uno de los peleadores nacionales con mayor trayectoria dentro de UFC.

Joseph Morales llega con cinco victorias consecutivas

Del otro lado estará Joseph Morales, quien atraviesa el mejor momento de su carrera después de conquistar The Ultimate Fighter 33 y encadenar cinco triunfos consecutivos.

Desde su regreso a UFC, el estadounidense ha conseguido victorias por sumisión sobre Matt Schnell y Alibi Idris, resultados que le permitieron recuperar protagonismo después de que su primera etapa en la empresa terminara en 2018.

El duelo ante Moreno será la prueba más exigente de su trayectoria, ya que una victoria frente a un excampeón podría impulsarlo hacia los primeros lugares del ranking.

El enfrentamiento presenta un contraste entre la experiencia de Moreno en peleas de campeonato y el impulso de Morales, quien llega en plena etapa de ascenso.

El mexicano fue campeón mundial del peso mosca en dos ocasiones y protagonizó una de las rivalidades más importantes de la división frente a Deiveson Figueiredo. Además, se convirtió en el primer peleador nacido en México en conquistar un título de UFC.

Morales, en cambio, buscará aprovechar el combate para demostrar que está listo para competir contra los nombres más importantes de la categoría.

Noche UFC tendrá presencia mexicana

La cartelera del 12 de septiembre contará con una importante representación mexicana. Además de Brandon Moreno, la excampeona Alexa Grasso enfrentará a Manon Fiorot en otro duelo de alto nivel dentro del peso mosca femenil.

La pelea estelar del evento todavía no ha sido anunciada, pero el enfrentamiento entre Moreno y Morales ya aparece como uno de los combates más relevantes de la función.

Para el tijuanense, una victoria significaría recuperar confianza y volver a acercarse a los primeros puestos de la división; para Morales, derrotar a un excampeón representaría el triunfo más importante de su carrera.