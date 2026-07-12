El ciclista mexicano concluyó esta novena fase con buenos tiempos que lo mantuvieron en la tercera posición de la tabla general

Inicio / Deportes / Del Toro firme en podio de la Tour de France con maillot blanco

Isaac Del Toro se mantiene este domingo en el tercer lugar general con el maillot blanco tras recorrer este domingo la Etapa 9 de la prestigiosa Tour de France 2026.

Con el maillot blanco que lo distingue como el competidor más joven de la carrera, el ciclista mexicano concluyó la novena de 21 etapas en la 13.ª posición, lo que lo consolidó en el tercer lugar del podio con 3 horas y 27 minutos del acumulado.

En esta etapa, quienes sorprendieron con las posiciones fueron Mathieu van der Poel al concluir como líder, delante de Tobias Johannessen y Tom Pidcock. Sin embargo, en la tabla general es el gran favorito Tadej Pogacar, quien se mantiene en la cima junto a Jonas Vingegaard.

Al concluir su carrera, "Torito" mencionó que sigue con el plan, porque junto con su equipo UAE Team Emirates, buscan dar lo mejor de sí mismos.

"No miro demasiado la general; sé quién va 4º, pero no quién es el 5º. Ya he tenido un año bastante bueno y esta semana todo ha sucedido según lo previsto. Seguimos con el plan, intentamos dar lo mejor de nosotros como equipo y lo conseguimos cada día. Simplemente trato de disfrutar del Tour y pasármelo bien"

La etapa 10, que se disputará el 14 de julio, recorrerá 167 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, un terreno conocido por sus constantes ascensos y descensos que suele favorecer a los escaladores y a los aspirantes de la clasificación general.

La etapa representa la primera gran prueba de montaña tras el descanso y podría provocar movimientos importantes en la clasificación general.

Isaac del Toro podría escribir una nueva historia en el ciclismo mexicano

Hasta la fecha, únicamente cinco ciclistas mexicanos han participado en el Tour de Francia y solo uno de ellos ha conseguido levantar los brazos como vencedor de una etapa dos veces: Raúl Alcalá.

El entonces considerado como máximo referente del ciclismo mexicano debutó en esta demandante carrera en 1986 y disputó nueve ediciones consecutivas de la competencia, entre 1986 y 1994, una marca que ningún otro mexicano ha igualado.

Su nombre quedó inscrito en la historia en 1989 al convertirse en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia. Un año después volvió a repetir la hazaña, sumando dos triunfos parciales.

Sin embargo, "Torito" apunta a romper prácticamente todos los récords del ciclismo mexicano.