México: al borde de nueva eliminación en la Copa América

Pese a su mejor versión en mucho tiempo, México ha quedado al borde de la cornisa en la Copa América.

Salomón Rondón concretó un penal que le dio a Venezuela la primera victoria de su historia ante México, un 1-0 labrado con una admirable dosis de personalidad.

La Vinotinto se instaló en los cuartos de final y quiere quedarse con el primer lugar del Grupo A. México, en cambio, afronta una prematura despedida.

El equipo dirigido por Jaime Lozano ahora está obligado a doblegar a Ecuador el próximo domingo en Glendale, Arizona, o de lo contrario tendrá que arreglar su equipaje para volver a casa eliminado por segunda vez seguida en la primera ronda de un torneo importante.

El escenario es parecido al que México vivió en el Mundial de Qatar 2022, donde requería un triunfo con diferencia de goles a favor ante Arabia Saudí para seguir con vida. No lo logró y quedó fuera en la primera fase de una Copa del Mundo por primera vez desde Argentina 1978.

¿Qué fue lo qué falló?

La respuesta obvia: falta de pegada. A diferencia de encuentros pasados, los mexicanos tuvieron posesión y generaron 18 disparos, cinco a puerta. Pero no pudieron marcar un solo gol. Tuvieron al alcance salvar el empate con un penal, pero Orbelín Pineda remató con poca convicción y el arquero venezolano Rafael Romo desvió afuera.

“Tuvimos muchas opciones para irnos arriba en el marcador y hay que trabajar en la contundencia y aprovechar los momentos”, dijo Lozano

Llamado a ser el referente del ataque, Santiago Giménez volvió a quedarse debiendo. Tuvo la más clara en el primer tiempo. Dominó magistralmente con el pecho un pase de 30 metros de Luis Chávez, pero erró en la definición cuando estaba solo frente al portero.

“Santiago no está en su nivel, tuvo una y la tiene que meter”, dijo el exjugador Christian Giménez, padre de Santiago a Fox Sports México. “Como delantero de la selección tuvo una y tiene que meterla. Por más que sea mi hijo, tengo que decirlo”.

El ariete del Feyenoord recibió en este torneo la oportunidad de ser titular, ya que Lozano dejó fuera a su competencia: Henry Martín y Raúl Jiménez.

¿Qué tanta responsabilidad tiene Lozano?

El entrenador de México volvió a probar que todavía le falta experiencia para hacer ajustes sobre la marcha y que en su cuerpo técnico no hay nadie que lo pueda auxiliar.

El planteamiento inicial del Tri fue bueno, el equipo dominó casi todo el primer tiempo y tuvo buena llegada.

En la reanudación, el técnico de Venezuela Fernando Batista hizo un ajuste, con el ingreso del volante Cristian Cásseres. Los venezolanos no sólo enderezaron el partido sino lo pusieron a su favor.

El cambio de momento fue evidente y ni Lozano ni alguno de sus asistentes reaccionaron a tiempo para hacer algo. Fue sólo hasta después del gol de penal de Rondón cuando hizo movimientos, pero lejos de modificar el planteamiento, hizo cambios hombre por hombre.

“Hay que mantener la tranquilidad, es un proceso y un proyecto en camino con un Mundial por delante de local, no tengo duda que México va a ser un rival importante porque va en camino”, dijo Batista

¿La maldición de Ochoa?

En los últimos dos Mundiales, el portero Guillermo Ochoa y el volante Andrés Guardado alternaron la responsabilidad de ser capitanes en la selección mexicana. Guardado se retiró del Tri después de Qatar 2022 y Ochoa mantuvo la banda en el brazo los últimos 18 meses.

Para Copa América, Lozano dejó fuera al veterano arquero para darle oportunidad a Luis Malagón, quien cumplió destacadas actuaciones en los últimos dos torneos en los que América se coronó bicampeón del fútbol mexicano.

Malagón ni siquiera pudo mostrar si tenía los tamaños para suplir a Ochoa porque se lesionó 10 días antes de la Copa América y quedó fuera del equipo.

Sin Ochoa en el equipo, el entrenador mexicano eligió al volante Edson Álvarez como el heredero de la capitanía.

Al jugador del West Ham le duró 28 minutos el honor porque salió lesionado de la pierna izquierda en el primer partido ante Jamaica.

Con el “Machín” Álvarez descartado, Lozano se decantó por César Montes como capitán ante Venezuela y el zaguero central salió del partido a los 45 minutos por una lesión.

“El estatus de César aun no lo sé, vi que se tocaba la entrepierna y nos dijeron que sería complicado que iniciara (ante Ecuador), no sé si mañana o en dos días tendremos una respuesta para saber si contamos con él”, dijo el entrenador. “Creo que es algo muscular, pero no lo que no podemos perder ahora es la confianza”.

Por ahora, el puesto de capitán lo tiene Luis Chávez, una situación que podría cambiar para el encuentro ante Ecuador.

Comentarios