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México cae 3-2 ante Inglaterra y queda fuera del Mundial 2026
El Tri peleó hasta los últimos minutos, pero Inglaterra resistió y avanzó a cuartos de final tras imponerse 3-2 en un dramático duelo de octavos de final
Por Emiliano Gutiérrez | 05 Julio 2026
Minuto a minuto
Minuto 90
México 2-3 Inglaterra
Se agregan 11 minutos más
Minuto 81
México 2-3 Inglaterra
México no se rinde y busca el empate
Santiago Giménez remató una volea en el área grande, pero se fue por arriba de la portería.
Minuto 70
México 2-3 Inglaterra
Se realiza la segunda pausa de hidratación.
Minuto 68
México 2-3 Inglaterra
Raúl le da vida a México
El delantero de los Wolves le volvió a anotar a Pickford para acercar al Tri.
Minuto 67
México 1-3 Inglaterra
Marcan penal para México tras una falta de Harry Kane sobre Bryan Gutiérrez.
Minuto 60
México 1-3 Inglaterra
Harry Kane marca de penal y pone a Inglaterra más cerca de cuartos de final
El delantero del Bayern Múnich anotó desde los 11 pasos pese a que "El Tala" adivinó el disparo.
Minuto 53
México 1-2 Inglaterra
Inglaterra se queda con 10
Jarrel Quansan vio la roja despues de que se revisara en el VAR una falta a Jesús Gallardo.
Inicia el segundo tiempo
México mueve el balón para los segundos 45 minutos.
Se termina el primer tiempo
México 1-2 Inglaterra
Minuto 45+3
México 1-2 Inglaterra
Pickford ya es factor
El portero del Everton le volvió a negar el gol a Raúl al desviarle un tiro de cabeza.
Minuto 45+1
México 1-2 Inglaterra
Raúl quiere el empate
El delantero de los Wolves sacó una volea desde fuera del área que se fue por un costado de la meta inglesa.
Minuto 45
México 1-2 Inglaterra
Se agregan 5 más
Minuto 42
México 1-2 Inglaterra
México no tira la toalla
Julián Quiñones mete nuevamente al Tri en la pelea con un gol de volea que liquidó a Pickford y empata a Luis Hernández "El Matador" como el jugador con más goles para México en un Mundial.
Minuto 37
México 0-2 Inglaterra
Inglaterra vuelve a pegar
Otra vez Jude Bellingham anotó para el cuador inglés a pase de Harry Kane en otro contraatque.
Minuto 36
México 0-1 Inglaterra
Los tres leones pegan primero
Jude Bellingham abrió el marcador al rematar de paloma un centro de Bukayo Saka producto de un contrataque inglés.
Minuto 31
México 0-0 Inglaterra
Luis Romo quiere mover el electronico
El jugador de Chivas disparó de media distancia pero su tiro se fue muy por arriba del arco de Pickford.
Minuto 23
México 0-0 Inglaterra
Se realiza la primera pausa de hidratación.
Minuto 15
México 0-0 Inglaterra
México avisa primero
Jordan Pickford le quitó el gol a Raúl Jiménez al taparle un remate de cabeza que generó el primer tiro de esquina del Tri.
Minuto 7
México 0-0 Inglaterra
Primer tiro de esquina para Inglaterra.
Minuto 1
México 0-0 Inglaterra
Primer amonestado del partido
Declan Rice fue amonestado por una falta por juego peligroso a Luis Romo.
Inicia el partido
Inglaterra es quien hace rodar el balón para los primeros 45 minutos.
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