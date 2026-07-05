Claudia Sheinbaum llama a apoyar al Tri con responsabilidad

A minutos del duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, la Presidenta exhortó a la afición a respaldar al Tricolor

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la afición a apoyar a la Selección Mexicana y disfrutar con responsabilidad el partido de octavos de final de la Copa del Mundo frente a Inglaterra, disputado este domingo en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su respaldo al representativo nacional y envió un mensaje a los aficionados minutos antes del silbatazo inicial.

"¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad", escribió.

El partido sufrió un retraso debido a las lluvias

El encuentro, programado en el Estadio Azteca denominado Estadio Ciudad de México durante el Mundial—, sufrió un retraso en su inicio debido a las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo en gran parte de la capital del país.

Las precipitaciones afectaron las condiciones del terreno de juego y obligaron a posponer el arranque del compromiso hasta que las autoridades del torneo determinaron que existían condiciones para su desarrollo.

México e Inglaterra buscan el pase a cuartos de final

El partido corresponde a los octavos de final de la Copa del Mundo y enfrenta a la Selección Mexicana con Inglaterra en busca de un lugar en los cuartos de final del torneo.