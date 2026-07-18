Osmar Olvera y Juan Celaya finalizaron la competencia con 408.39 puntos, por encima de la dupla alemana con 362.46 unidades, y la colombiana que sumó 349.29

Inicio / Deportes / México conquista el oro de duplas en la Copa México de Clavados

Los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron el oro en la prueba de trampolín sincronizado durante la Copa México de Clavados, que se disputa en Jalisco, al imponerse con autoridad ante las duplas de Alemania y Colombia.

Los medallistas en París 2024 finalizaron la competencia con 408.39 puntos, gracias a una ejecución consistente y clavados de alto grado de dificultad que les permitieron despegarse del resto de los participantes.

Por su parte, Alemania obtuvo la plata con 362.46 unidades, mientras que Colombia se quedó con el bronce al sumar 349.29.

¡Oro para México 🇲🇽🥇!



Osmar Olvera y Juan Celaya ganan la Copa México 🇲🇽 🏆 de Clavados 🌊 en la prueba de sincronizados trampolín 3m



Grandes 😁💪pic.twitter.com/m913jn5S92 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 18, 2026

La pareja mexicana dominó la prueba de principio a fin, lo que les permitió hacer sonar el Himno Nacional ante la afición que se dio cita en territorio jalisciense.

Por otro lado, los mexicanos Juan Agúndez y David Vázquez finalizaron en la cuarta posición.

Con este resultado, México consiguió su segunda medalla en la competencia, luego de la plata obtenida por el equipo mixto durante la jornada anterior.

La Copa México de Clavados, avalada por World Aquatics, concluirá este lunes.