México femenil avanza a cuartos del Mundial sub-17

La selección mexicana femenil logró su pase a los cuartos de final del Mundial sub-17 en Marruecos tras vencer 1-0 a Paraguay.

Berenice Ibarra abrió el marcador al minuto 17 con un potente remate de cabeza, aprovechando una desatención defensiva que superó a la arquera Tamara Amarilla.

Durante el segundo tiempo, Paraguay intentó reaccionar, pero las atajadas de Valentina Murrieta mantuvieron el arco mexicano en cero, asegurando la eliminación del conjunto sudamericano.

Con este triunfo, México alcanza los cuartos de final por tercera vez en su historia en este torneo, después de sus participaciones en Costa Rica 2014, Jordania 2016 y Uruguay 2018, donde obtuvo el subcampeonato.

