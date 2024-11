México golea 4-0 a Honduras y avanza al 'final four' de CONCACAF

Durante cuatro días, después de caer en Honduras, Javier Aguirre había escuchado duras críticas a su trabajo. Los próximos meses, podrá trabajar sin ese ruido externo.

Henry Martín aportó un doblete, mientras que Raúl Jiménez y Jorge Sánchez marcaron los otros tantos el martes para que México remontara el marcador global adverso con una paliza de 4-0 a Honduras que le otorgó al Tri el pasaje a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El boleto para la ronda de los cuatro mejores en este certamen significó también para México la clasificación a la Copa de Oro.

Jiménez remeció primero las redes a los 41 minutos, Martín agregó anotaciones a los 71 y 90 —la última de penal—, mientras que Sánchez marcó el tanto de la clasificación a los 84 para los mexicanos, que avanzaron con un marcador combinado de 4-2.

Con 35 dianas, Jiménez, el ariete del Fulham inglés, alcanzó ya a Luis Hernández como el cuarto mejor goleador en la historia de la selección absoluta.

Y los dirigidos por Aguirre dejaron atrás el sabor amargo que les había dejado el 2-0 adverso con que se saldó el encuentro de ida, el viernes en San Pedro Sula.

“Mi trabajo no es callar bocas es que el equipo juegue mejor, yo no me detengo en cosas que no puedo controlar, no vengo a caer bien, la crítica la entiendo, la recibo, la proceso y hasta ahí no me influye para tomar decisiones”, dijo Aguirre. “Peso de encima no me quité, estaba tranquilo”.

Las semifinales de la Liga de Naciones se realizarán en marzo, en el estadio SoFi de Inglewood, California. La Concacaf informó tras el partido que Canadá chocará con México y Estados Unidos ante Panamá.

Previamente, Canadá se apoyó en un doblete de Jacob Shaffelburg para avanzar con una goleada de 3-0 ante Surinam

Shafferlburg concretó a los 30 y 67, mientras que Jonathan David agregó un tanto a los 70 para los canadienses.

Además, Estados Unidos superó a Jamaica, mientras que Panamá dio cuenta de Costa Rica.

Por segundo año consecutivo, Honduras dilapidó una ventaja de 2-0 ante México y se quedó en las orillas de la semifinal.

En la edición anterior de este torneo, los mexicanos llegaron a los penales gracias a un gol de Edson Álvarez en el descuento.

“Como suponíamos fue un partido difícil, hicimos un primer tiempo aceptable, pero luego en el segundo tiempo perdimos el orden y propiciamos las llegadas de ellos”, dijo el entrenador colombiano de la selección catracha Reinaldo Rueda. “Ellos fueron eficaces, nosotros tuvimos dos y no las concretamos”.

Tras el revés en la ida, Aguirre pateó el tablero y realizó ocho cambios de jugadores, incluyendo el ingreso de Martín y del portero Malagón, buscando mejorar. Lo logró.

“Pienso que hoy muchos jugadores están aprobados, pero falta tiempo, faltan más partidos y más complicaciones”, dijo Aguirre. “Hoy hicimos cambio de ocho jugadores, cambiamos el esquema, jugamos con dos puntos, tuvimos un plan B y lo llevamos a cabo bastante bien, sí”.

Obligados a anotar un par de goles sin admitir nada para forzar el alargue, los mexicanos fueron mejores desde el arranque y estuvieron cerca desde los dos minutos con un disparo de Edson Álvarez que se estrelló en el travesaño.

Luego de eso, Alexis Vega realizó un par de tiros a los ocho y 10 minutos que fueron desviados por el portero Edrick Menjívar.

Honduras puso en apuros a los locales a los 17 minutos con un disparo de fuera del área de Edwin Rodríguez que fue desviado por el portero Luis Malagón.

México se puso al frente cuando Jesús Orozco mandó un centro por la izquierda hacia el área chica donde Jiménez apareció para empujar la pelota al fondo.

En el arranque del complemento, Jiménez volvió a tocar a puerta con remate de chilena dentro del área que pasó cerca a los 49.

Honduras volvió a complicar a los locales en una transición rápida a los 67 cuando Rodríguez sacó un tiro en el área y Malagón se recostó sobre su lado derecho para desviar la pelota.

México igualó el marcador global a los 71 en una jugada de tiro de esquina en la que Jiménez desvió la pelota con la cabeza y Martín al empujó a la red con la pierna izquierda.

Los mexicanos lograron el tanto que les dio el pase a los 84 cuando Sánchez recibió un centro de Vega, lo bajó con el pecho y concretó con potente disparo que dejó sin oportunidad a Menjívar.

Cuando expiraba el encuentro, y tras un conato de riña, Martín fue derribado dentro del área para un penal que el mismo delantero del América concretó con un disparo a media altura y a la izquierda del portero catracho, quien se venció al otro costado.

