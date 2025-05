Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1

Se ha confirmado que el piloto argentino Franco Colapinto, volverá a la Fórmula 1 como piloto titular de Alpine, debutando en el Gran Premio de Emilia Romaña en Imola el 18 de mayo de 2025.

Reemplazará a Jack Doohan para las próximas cinco carreras (Imola, Mónaco, España, Canadá y Austria), según anunció oficialmente el equipo Alpine.

Colapinto is back on the grid in new colours...



Vamos, Franco! 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/V5kkxQa5EV