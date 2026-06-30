Sigue aquí las acciones del partido de dieciseisavos de final en donde el Tri se jugará su pase en contra de la seleccion de Ecuador

Inicio / Deportes / México vence a Ecuador y pasa a octavos en el Mundial FIFA™

Minuto a minuto

Final del partido

Despues de 40 años y 15 días México volvió a ganar un partido de fase de eliminación directa en un mundial al vencer 2-0 a Ecuador.

Minuto 90+4

México 2-0 Ecuador

Ecuador se desmorona

Piero Hincapié se fue expulsado por taparse la boca y dirigirse a Santiago Gimenez.

Minuto 90

Agregan 7 más

Minuto 73

México 2-0 Ecuador

Ecuador no se rinde

Kevin Rodríguez tuvo la más clara de Ecuador con un tiro que salió dramáticamente por un costado de la portería del "Tala".



Minuto 67

México 2-0 Ecuador

Se realiza la pausa de hidratación.



Minuto 66

México 2-0 Ecuador

Ecuador se salva del tercero

Johan Vásquez remató un tiro de esquina, pero pasó a centímetros del poste del arco sudamericano.



Minuto 45

México 2-0 Ecuador

El Tri inicia atacando

Despues de que Quiñones hiciera un cambio de juego que dejaba solo a Alvarado, este remató muy desviado del arco ecuatoriano.

Inicia el segundo tiempo

México 2-0 Ecuador

Final del primer tiempo

México 2-0 Ecuador

El Tri cierra los primeros 45 minutos dominando todas las facetas del juego.

Minuto 45+2

Primer amonestado del partido

Pintan de amarillo a Alan Franco de Ecuador por una falta en medio campo.



Minuto 45

Agregan 5 más

Minuto 43

México 2-0 Ecuador

Raúl vuelve a avisar

El delantero de los "Wolves" remató de cabeza un centro de Gilberto Mora, pero se fue por arriba.

Minuto 39

México 2-0 Ecuador

"Tala" le niega el primero a Ecuador

El meta azteca hizo su primera atajada del partido para negarle el primer gol al conjunto sudamericano.



Minuto 31

México 2-0 Ecuador

Golazo al ángulo

Raúl Jiménez coloca en el angulo la trionda para ampliar la ventaja del Tri.

Minuto 25

México 1-0 Ecuador

Se realiza la pausa de hidratación.

Minuto 22

México 1-0 Ecuador

Quiñones abre el marcador

Quiñones vuelve a hacerse presente con un gol en el Estadio Ciudad de México.

Minuto 17

México 0-0 Ecuador

Ecuador responde

Después del dominio azteca, La Tricolor tuvo su primera ocasión de peligro con un tiro que tocó la parte exterior de la red.

Minuto 13

México 0-0 Ecuador

Primer tiro de esquina para México

Roberto Alvarado hizo un tiro que fue desviado por un defensor.

Minuto 6

México 0-0 Ecuador

El Tri vuelve a avisar

Raúl Jiménez remató de palomita un centro de Roberto Alvarado, pero este se fue por un lado.

Minuto 4

México 0-0 Ecuador

El Tri se hace presente

Gilberto Mora hizo el primer tiro al arco pero este pasó por arriba del travesaño.

Inicio del partido

México es quien hace rodar la trionda para los primeros 45 minutos.

Este es el 11 con el que México va por el pase ante Ecuador

No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla; la Selección Mexicana afronta este martes una nueva prueba de fuego.

Y es que este martes buscarán vencer a una de las mejores defensas del mundo, como lo es Ecuador, para obtener su pase a octavos de final.

Para este duelo, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, Javier "El Vasco" Aguirre apostará por una base de jugadores con los que el Tri sumó sus tres triunfos en fase de grupos.

Los cambios en la alineación que más destacan son en la zona defensiva como en el mediocampo; mientras que en la delantera "el Vasco" volverá a apostar por Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Alineación de México para enfrentar a Ecuador en 16avos de final del Mundial 2026

Portero

Raúl "Tala" Rangel

Defensas

Jorge Sánchez

César Montes (capitán)

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Gilberto Mora

Erik Lira

Luis Romo

Delanteros

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

México quiere calificar por novena ocasión a Octavos de Final en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana de Futbol va hoy martes por el pase a la fase de Octavos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al enfrentar a Ecuador en la ronda de Dieciseisavos de Final, en la cancha del Estadio Ciudad de México.

A lo largo de la historia de las justas veraniegas, el Tricolor en ocho ocasiones ha estado presente en la antesala de Cuartos de Final: en las fiestas del futbol de México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2914 y Rusia 2018.

De hecho, en Qatar 2022 los aztecas se quedaron en Fase de Grupos, por lo que cortaron una racha de ocho Mundiales seguidos calificando a Octavos de Final, ronda que libraron con éxito solamente en una ocasión: en México 1986, hace 40 años.