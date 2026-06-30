Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México avanzó a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA™ tras cuatro décadas sin triunfo en esta instancia

Inicio / Deportes / ¡Llegó el quinto! México vence 2-0 a Ecuador y avanza a octavos

La Selección Mexicana puso fin a una espera de 40 años y 15 días al volver a ganar un partido de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA, luego de imponerse 2-0 a Ecuador y asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por el Tri resolvió el encuentro desde la primera mitad gracias a las anotaciones de Julián Quiñones, al minuto 22, y Raúl Jiménez, al 31, goles que terminaron siendo suficientes para sellar una victoria histórica frente al representativo sudamericano.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez encaminaron el triunfo de México

México dominó gran parte del primer tiempo y logró reflejar su superioridad en el marcador con los tantos de Quiñones y Jiménez. Durante el complemento, el Tri cedió la iniciativa y apostó por los contragolpes, mientras Ecuador buscó reaccionar, aunque sin la claridad suficiente para inquietar de forma constante la portería defendida por "El Tala" Rangel.

Una de las acciones más destacadas del segundo tiempo fue el ingreso de Brian Gutiérrez, quien sustituyó a Gilberto Mora.

El mediocampista mexicano hizo historia al convertirse en el segundo jugador más joven en ser titular en una Copa del Mundo, con 17 años y 259 días, solo por detrás de Pelé, quien inició un partido mundialista con 17 años y 239 días en Suecia 1958.

Ecuador perdonó y terminó con un expulsado

La oportunidad más clara para Ecuador llegó al minuto 74, cuando Kevin Rodríguez superó en velocidad a César Montes y remató con el arquero mexicano ya vencido, pero el disparo pasó apenas por un costado del poste.

La frustración ecuatoriana quedó reflejada en el tiempo agregado, cuando Piero Hincapié fue expulsado al minuto 90+5 despues de que se tapara la boca para, presuntamente, ofender a Santiago Giménez.

tras un incidente con Santiago Giménez, dejando a su selección con un hombre menos en los instantes finales del compromiso.

México logra un triunfo histórico para Concacaf

Además de asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial FIFA 2026™, el triunfo representa la primera victoria de una selección de Concacaf sobre un equipo de Conmebol en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Con este resultado, México espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Congo. Independientemente del vencedor, el Tri volverá a disputar su siguiente compromiso en el Estadio Ciudad de México, donde buscará seguir haciendo historia en la justa mundialista.