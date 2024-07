'Mi deseo es ir a Europa': Ozziel Herrera, delantero de Tigres

Ozziel Herrera, delantero mexicano, vive su tercer torneo corto con Tigres en la Liga MX, deja en claro que le gustaría estar mucho tiempo con el club felino, pero acepta que le encantaría emigrar al futbol de Europa… todo ello lo reveló en entrevista exclusiva con Azteca Noreste Deportes.

- Un nuevo torneo, nuevo proceso, nuevo cuerpo técnico, comenzaron ganando ya en la Jornada

1, ¿cómo ha sido todo este proceso en la interna con todas las nuevas ideas futbolísticas y todos los nuevos conceptos?

“Nos hemos adaptado bien al nuevo cuerpo técnico, a las nuevas ideas, empezamos ganando y eso siempre es bueno, y tratar de ir consolidando un poco más las ideas a medida que pase el tiempo”.

- ¿Qué tan importante era conseguir la victoria el pasado sábado?

“Era súper importante, a pesar de todo lo que venía con este partido en Tigres siempre es importante el empezar ganando para así tomar confianza y seguir adelante en el torneo”.

- En el tema del fondo físico, incluso Jesús Angulo platicaba que les faltaba practicar un poco el mantener el ritmo del juego durante todo el partido, en este aspecto, ¿cómo ves tú a la interna?, ¿sientes que ha habido evolución de cara al siguiente partido cómo se encuentran?

“El fondo físico va a ser importante sobre todo por lo que nos están pidiendo, que es intensidad y presión, y para todo eso se necesita mucho fondo físico, lo hemos trabajado mucho y esperemos que pronto ya estemos a nuestro tope, a nivel máximo”.

- En este aspecto, ha ayudado mucho la incorporación del profe Óscar Ortega, preparador físico, ¿no?, que es un tipo de recorrido internacional y que ha estado con jugadores de talla mundial.

“Sí, claro, él ha venido aquí a aportar sus ideas, a cambiar un poco la manera de trabajar y hasta el momento nos ha servido, a mí me ha servido, me siento más fuerte, con un poco más de fondo físico, siento que me va a ayudar mucho”.

- ¿Muy intenso, verdad?, a la hora de trabajar…

“Sí, sí… muy intenso”.

- Se viene el duelo en contra de Atlas, tienes un cariño especial por ese equipo, ¿cómo vive Ozziel Herrera la previa de este partido?

“Sí, claro, tengo un cariño muy super especial para el Atlas, es un club al que quiero muchísimo, trato de estar tranquilo, tengo ganas de jugar contra mis excompañeros, son personas a las que admiro y sigo queriendo mucho; trato de ponerme al máximo para hacer lo mejor... ahora sí que no importa el rival”.

- En Tigres hay algunos jugadores que vinieron de Atlas y se convirtieron en referentes, caso de Jorge Torres Nilo, Hugo Ayala, mismo Jesús Angulo que salió de Santos Laguna, pero a Tigres llegó después de un paso con el Atlas. Salieron de ahí, llegan acá y se hacen referentes, ¿se ve Ozziel Herrera replicando esta historia?

“Trato de trabajar siempre para eso, no sé cómo es la vida al final, puedo estar mucho o poco, pero voy a tratar siempre de dar buenas impresiones, de dar lo mejor de mí… y si doy lo mejor de mí puedo llegar a estar aquí un largo tiempo, si no, ojalá me pueda ir a Europa, y si no, pues quedarme aquí”.

- ¿El deseo de Ozziel Herrera es estar acá un buen tiempo?

“Mi deseo es ir a Europa, o sea, estar acá, demostrar que puedo jugar acá, que puedo estar aquí, al final uno nunca sabe, pero es un club al que sí me quedaría toda la vida… estaría perfecto”.

- Pareciera que la idea que quiere plasmar el técnico Veljko Paunovic en Tigres es: un equipo un poco más dinámico, que vaya al frente, entonces…

¿Cómo ves este choque ante Altas?

“Va a ser un partido intenso porque Atlas es un rival intenso y nosotros tratamos de convertirnos en eso, en un rival intenso, que sea difícil de jugar contra nosotros, que presione, que no te deje jugar, entonces, va a ser un partido bueno y se va a poder disfrutar desde el espectáculo”.

- Eres de los prospectos a futuro para la Selección de México, ya tuviste un llamado…

¿Qué te gustaría o qué piensas que es necesario que se deba hacer en el Tricolor para que podamos competir a nivel internacional?

“El roce internacional en los partidos, buscar partidos importantes contra rivales importantes, eso es algo que nos puede ayudar; es una Liga muy buena (la Liga MX), muy competitiva”.

- En cuanto a la materia prima que hay en México, ¿en qué nivel la ves?

“Hay buenos jugadores, podemos ayudar, podemos competir. El jugar contra rivales de calidad eleva tu nivel… eso es lo que nos puede ayudar”.

- En cuanto a la Liga MX, se debate mucho el tema del ascenso y descenso, ¿tú cómo lo ves?, ¿qué te parece?

“Me tocó poco tiempo el ascenso y descenso con Atlas, se vive una intensidad diferente porque tienes el riesgo de irte a la segunda categoría, es algo que a todos los equipos los mantiene peleando hasta el final y es algo que puede ayudar”.

Foto: @TigresOficial

