Hollywood logra un éxito de taquilla muy esperado con Minecraft

Hollywood necesitaba que "A Minecraft Movie" fuera un éxito, y lo logró en su fin de semana de estreno, reduciendo significativamente el déficit de taquilla de este año.

Nadie adivinó cuán grande sería. En sus primeros días en los cines, la película recaudó la asombrosa cifra de $157 millones de dólares en ventas de boletos en los cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio este domingo.

A nivel internacional, se espera que sume $144 millones de dólares adicionales para un debut global de $301 millones de dólares. Y con las vacaciones de primavera escolares en curso, "A Minecraft Movie" apenas está comenzando.

No solo es el mayor estreno de 2025, "A Minecraft Movie" también rompió el récord de una adaptación de videojuego, una distinción que anteriormente tenía "The Super Mario Bros. Movie" ($146 millones de dólares). Antes del fin de semana, los analistas proyectaban que "Minecraft" podría alcanzar los $80 millones de dólares. En cambio, casi duplicó esa cifra.

Nada está garantizado en el negocio del cine, pero una oferta basada en el videojuego más vendido de todos los tiempos es un buen comienzo. Apenas importó que el juego basado en bloques no tenga exactamente una narrativa. Muchos de sus 200 millones de jugadores activos mensuales acudieron en masa de todos modos.

La película, clasificada para todo público y dirigida por Jared Hess ("Napoleon Dynamite"), fue una coproducción de Legendary Entertainment y Warner Bros. Se informó que costó $150 millones de dólares hacerla, sin incluir los gastos de marketing y promoción. Jack Black y Jason Momoa lideran el elenco conformado también por Danielle Brooks, Emma Myers y Sebastian Eugene Hansen. Sus personajes son transportados a una dimensión imaginativa llamada el Overworld y deben embarcarse en una aventura peligrosa e inmensamente tonta para regresar a casa.

Warner Bros. apostó en grande con su estreno, lanzando la película en 4,263 ubicaciones a nivel nacional y 36,000 pantallas a nivel internacional.

Las adaptaciones de videojuegos han tenido algunos éxitos cruciales en los últimos años, incluyendo “The Super Mario Bros. Movie”, la serie de “Sonic” y “Five Nights at Freddy’s”.

El segundo lugar en la taquilla de esta semana fue para la película de acción de Jason Statham "A Working Man", que sumó $7,3 millones de dólares en su segundo fin de semana cines.

“Snow White” cayó al cuarto lugar en su tercer fin de semana, recaudando $6,1 millones de dólares. Ahora ha superado los $168 millones de dólares a nivel mundial.

A continuación, el ingreso en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “A Minecraft Movie”, $157 millones

2. “A Working Man”, $7,3 millones

3. “The Chosen: Last Supper – Part 2”, $7 millones

4. “Snow White”, $6,1 millones

5. “The Woman in the Yard”, $4,5 millones

6. “Death of a Unicorn”, $2,7 millones

7. “The Chosen: Last Supper – Part 1”, $1,9 millones

8. “Hell of a Summer”, $1,8 millones

9. “The Friend”, $1,6 millones

10. “Captain America: Brave New World”, $1,4 millones de dólares

