Micah Parsons y los Cowboys, en punto muerto por su contrato

La estrella defensiva de los Dallas Cowboys, Micah Parsons, sigue en el ojo del huracán a solo dos semanas del inicio de la temporada regular.

El All-Pro, considerado uno de los mejores cazamariscales de la NFL, continúa en un estancado proceso de negociación contractual que amenaza con opacar el arranque del equipo más mediático de la liga.

El dueño de la franquicia, Jerry Jones, rompió el silencio y, fiel a su estilo frontal, no dudó en ventilar detalles de las pláticas durante una aparición en el canal de YouTube del exreceptor Michael Irvin.

“Cuando quisimos enviar los detalles del contrato al agente, nos dijo que nos lo metiéramos en el cu…l”, lanzó Jones con crudeza.

“Micah y yo hablamos, ya teníamos acuerdos sobre plazo, cantidad, garantías, todo”.

Jones aseguró que el acuerdo está prácticamente cerrado, pero que el representante de Parsons insiste en seguir negociando.

“Estamos listos para firmar. En cuanto al dinero, los años y las garantías, todo está negociado. Si el agente quiere ultimar los detalles y hacer el papeleo, que lo haga”, sentenció el magnate texano.

El drama contractual no solo mantiene en suspenso a la afición, sino que amenaza con enturbiar la atmósfera del vestidor de los Cowboys.

Con el calendario regular a la vuelta de la esquina y la presión por romper una sequía de casi tres décadas sin levantar el Trofeo Vince Lombardi, el caso Parsons se ha convertido en una bomba de tiempo en el corazón de Dallas.

Código de conducta

La NFL ha dejado en claro que la próxima temporada no habrá espacio para gestos violentos ni insinuaciones sexualmente sugestivas en el campo. Bajo el argumento de reforzar el juego limpio y proteger la imagen de la liga, el comisionado Roger Goodell advirtió que los oficiales tendrán mano dura con quienes desafíen las nuevas normas de conducta.

Partidos de fin de semana

Viernes, 22 de agosto

Eagles @ NYJets

Falcons @ Cowboys

Vikings @ Titans

Bears @ Chiefs

Sábado, 23 de agosto

Ravens @ Commanders

Colts @ Bengals

Rams @ Browns

Texans @ Lions

Broncos @ Saints

Seahawks @ Packers

Jaguars @ Dolphins

Bills @ Buccaneers

Chargers @ 49ers

Raiders @ Cardinals

