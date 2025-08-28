Cerrar X
deportes_micah_parsons_2b83e7010b
Deportes

Micah Parsons deja Dallas y llega a Green Bay con contrato récord

Los Cowboys cambiaron al pass rusher por dos selecciones de primera ronda del Draft 2026, además del tackle defensivo Kenny Clark

  • 28
  • Agosto
    2025

El estelar pass rusher Micah Parsons tiene nuevo equipo: los Green Bay Packers.

Tras semanas de tensión por temas contractuales con el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, el jugador finalmente fue traspasado en un acuerdo que sacude a la NFL.

De acuerdo con una persona cercana a la negociación, Parsons firmó con los Packers un contrato récord de $188 millones de dólares por cuatro años, de los cuales $136 millones están garantizados. 

Con esta cifra, se convierte en el jugador mejor pagado de la liga fuera de la posición de quarterback.

Parsons, dos veces elegido All-Pro, se despidió de Dallas con un mensaje en su cuenta de X.

“Nunca quise que este capítulo terminara, pero no todo estaba bajo mi control. Mi corazón siempre ha estado aquí, y aún lo está. A pesar de todo, nunca hice ninguna demanda. Nunca pedí nada más que justicia. Solo pedí que la persona en la que confío para negociar mi contrato fuera parte del proceso”.

La relación entre el jugador y Jerry Jones se desgastó luego de que el propietario se negara a tratar directamente con su representante, optando por negociar solo con Parsons.

En el canje, los Cowboys recibirán dos selecciones de primera ronda del Draft 2026, además del tackle defensivo Kenny Clark.

Con esta firma, Green Bay suma a uno de los defensores más dominantes de la liga y envía un mensaje claro sobre sus aspiraciones rumbo a los próximos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25241676829558_1_7171a41efc
Micah Parsons se une a Packers con contrato récord en Green Bay
deportes_micah_parsons_040b563962
Micah Parsons y los Cowboys, en punto muerto por su contrato
deportes_canadiense_croata_tenis_monterrey_9a7cd0421c
Vekic y Fernandez debutan con victoria en el Abierto Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_68679c5b07
Tráiler choca contra tren en Colón; colapsa la vialidad
Heriberto_Trevino_2a31cbb179
Plantea PRI endurecer penas contra la extorsión
AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Whats_App_Image_2025_08_28_at_12_29_07_AM_e77a81f60e
Va NL por carpool en colegios para aligerar tráfico vehicular
publicidad
×