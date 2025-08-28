Micah Parsons deja Dallas y llega a Green Bay con contrato récord

El estelar pass rusher Micah Parsons tiene nuevo equipo: los Green Bay Packers.

Tras semanas de tensión por temas contractuales con el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, el jugador finalmente fue traspasado en un acuerdo que sacude a la NFL.

De acuerdo con una persona cercana a la negociación, Parsons firmó con los Packers un contrato récord de $188 millones de dólares por cuatro años, de los cuales $136 millones están garantizados.

Con esta cifra, se convierte en el jugador mejor pagado de la liga fuera de la posición de quarterback.

Parsons, dos veces elegido All-Pro, se despidió de Dallas con un mensaje en su cuenta de X.

“Nunca quise que este capítulo terminara, pero no todo estaba bajo mi control. Mi corazón siempre ha estado aquí, y aún lo está. A pesar de todo, nunca hice ninguna demanda. Nunca pedí nada más que justicia. Solo pedí que la persona en la que confío para negociar mi contrato fuera parte del proceso”.

La relación entre el jugador y Jerry Jones se desgastó luego de que el propietario se negara a tratar directamente con su representante, optando por negociar solo con Parsons.

En el canje, los Cowboys recibirán dos selecciones de primera ronda del Draft 2026, además del tackle defensivo Kenny Clark.

Con esta firma, Green Bay suma a uno de los defensores más dominantes de la liga y envía un mensaje claro sobre sus aspiraciones rumbo a los próximos años.

