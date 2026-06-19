Miguel Almirón, primer expulsado del Mundial por nueva regla

La llamada Ley Prestianni entró en vigor de cara al Mundial 2026, luego de la polémica surgida entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior

El paraguayo Miguel Almirón protagonizó uno de los momentos más inusuales del Mundial 2026 al convertirse en el primer futbolista expulsado por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival, una acción sancionada bajo la denominada “Ley Prestianni”.

La decisión ocurrió durante el partido entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D, cuando el atacante fue castigado en el tiempo añadido del primer tiempo tras una revisión del VAR.

VAR interviene y cambia el rumbo del partido

La jugada se registró al minuto 45+3, después de una trifulca entre jugadores de ambos equipos. En ese momento, Almirón se dirigió al lateral derecho turco Mert Müldür mientras se cubría la boca con la mano.

Los futbolistas de Turquía pidieron de inmediato la revisión de la acción, al considerar que el paraguayo había incurrido en una conducta sancionable de acuerdo con la nueva normativa implementada para este torneo.

Tras ser llamado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton revisó la jugada y comunicó la determinación a los presentes en el estadio californiano.

“Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja”, explicó Barton antes de mostrar la expulsión directa al atacante de 32 años.

La primera expulsión bajo la Ley Prestianni

La acción convirtió a Almirón en el primer jugador expulsado en una Copa del Mundo por incumplir esta regla, creada para evitar burlas, insultos, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos que puedan ocultarse al cubrirse la boca durante una conversación dentro del terreno de juego.

La llamada Ley Prestianni entró en vigor de cara al Mundial 2026, luego de la polémica surgida en la Liga de Campeones entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior, cuando el jugador argentino del Benfica fue señalado por presuntamente insultar al futbolista brasileño del Real Madrid.

Desde entonces, la FIFA decidió reforzar los criterios disciplinarios relacionados con la comunicación entre jugadores, especialmente en acciones en las que se intente impedir que cámaras, árbitros o autoridades puedan identificar lo dicho durante el partido.

La expulsión de Almirón abrió un nuevo debate sobre los alcances de la norma y el papel del VAR en este tipo de jugadas, ya que la sanción no se originó por una falta física, una agresión o una entrada violenta, sino por una conducta considerada antideportiva dentro del reglamento.

El caso marca un precedente importante para el resto del torneo, pues deja claro que los futbolistas podrán ser castigados con severidad si intentan ocultar mensajes dirigidos a rivales, árbitros o integrantes de los cuerpos técnicos.

Para Paraguay, la roja representó un golpe importante en un partido clave del Grupo D, mientras que para el Mundial 2026 la jugada quedó registrada como una de las decisiones arbitrales más particulares e históricas de la competencia.