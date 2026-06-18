Miguel Ríos suspende gira por traumatismo craneoncefálico

El equipo del cantante también anunció que en los próximos días se informará sobre la posibilidad de reprogramar los conciertos cancelados

El reconocido cantante español Miguel Ríos se verá obligado a hacer una pausa en su carrera musical debido a un accidente doméstico. A través de un comunicado en redes sociales, se informó que el artista sufrió una caída el pasado miércoles, lo que le causó un leve traumatismo craneal.

Aunque la situación no es grave, los médicos han recomendado que Ríos descanse durante los próximos días.

Como resultado, su gira "El Último Vals" se detendrá temporalmente. Los conciertos programados para el 19 de junio en Ourense y el 23 de junio en Arucas, Gran Canaria, se verán afectados por esta decisión.

El equipo de Miguel Ríos expresó su pesar por las molestias que esta situación pueda causar a sus seguidores y agradeció sinceramente el apoyo y la comprensión de todos.

En el comunicado, se destacó que el estado de salud del intérprete es bueno y que se está recuperando favorablemente, aunque su principal preocupación es no poder cumplir con sus fans.

"Miguel está bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica", añadieron.

El equipo del cantante también anunció que en los próximos días se informará sobre la posibilidad de reprogramar los conciertos cancelados. Los seguidores de Miguel Ríos esperan su pronta recuperación y su regreso a los escenarios.