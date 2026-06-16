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Nuevo León

Miguel Sánchez Rivera entrega apoyos de movilidad en Zuazua

Al término del recorrido por el espacio comunitario, también se otorgaron aparatos de movilidad destinados a menores de edad y adultos mayores.

  • 16
  • Junio
    2026

El diputado federal Miguel Sánchez Rivera encabezó una  jornada de trabajo en la colonia Real de Palmas, en el municipio de General Zuazua, donde realizó la entrega de diversos apoyos de movilidad para los habitantes de la zona. 

Durante el recorrido por el sector Vizconde, el legislador federal contó con la asistencia, como invitado especial, del Secretario de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León, Félix Arratia, junto a quien entregó los beneficios de manera directa a los vecinos.

Como parte de las actividades programadas, Sánchez Rivera visitó las instalaciones del Centro Comunitario General Zuazua. 

"Toda la semana estamos recorriendo, dando la cara, saludando, poniéndonos a la orden y viendo cómo apoyar", señaló Sánchez Rivera.

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En este espacio, tuvo la oportunidad de convivir de cerca con los habitantes de la zona, los instructores y los beneficiarios de la oferta educativa y de salud que ahí se brinda, la cual incluye talleres gratuitos de repostería, gimnasia, pintura al óleo, costura, lengua de señas mexicanas, consulta psicológica y futbol. 

Al término del recorrido por el espacio comunitario, también se otorgaron aparatos de movilidad destinados a menores de edad y adultos mayores.

El evento estuvo respaldado además por autoridades estatales, contando con la presencia de Armando Martínez, Subsecretario de Desarrollo Comunitario Integral, e Irving Delgado, Subsecretario de Protección Social y Oportunidades.

Durante la jornada, el diputado federal destacó la importancia de coordinar esfuerzos y tocar puertas con el gobierno estatal para resolver las necesidades de la ciudadanía, reafirmando su compromiso de continuar gestionando recursos y apoyos para las familias del municipio.


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