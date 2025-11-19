Cerrar X
Deportes

Miguel Herrera recibe insultos tras quedar fuera del Mundial 2026

Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar con Honduras y verse superada por Haití y Surinam. La afición explotó contra Miguel Herrera

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026 después de finalizar en el tercer lugar del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf, sin siquiera alcanzar el Repechaje Intercontinental.

El empate 0-0 ante Honduras terminó por sentenciar su destino, pese a que el cuadro tico dependía de otros resultados para mantener viva la esperanza.

Sin embargo, el gol agónico de Surinam ante Guatemala fue definitivo, por diferencia de goles, Honduras también quedó fuera, dejando a Costa Rica sin ninguna posibilidad de aspirar al repechaje.

Afición furiosa arremete contra el "Piojo" Herrera

La mayor tensión se vivió al final del encuentro, cuando aficionados costarricenses estallaron contra el técnico mexicano Miguel Herrera, quien solo consiguió una victoria en seis partidos. Entre insultos, amenazas y gritos, parte de la grada exigió su salida:

“Fuera Piojo… Mexicano, hijo de $%… Piojo mal@$%”, se escuchó desde las tribunas.

Cabe mencionar que la frustración colectiva respondió al desempeño del equipo, que acumuló cuatro empates, una derrota decisiva ante Haití y únicamente un triunfo frente a Nicaragua.

Un fracaso que corta una racha de tres Mundiales consecutivos

Costa Rica había estado presente en las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su última ausencia databa de Sudáfrica 2010, por lo que la eliminación rumbo al Mundial 2026 se percibe como un retroceso significativo para una selección acostumbrada a competir en la élite regional.

Con siete puntos, Costa Rica terminó detrás de Haití, líder del sector con pase directo al Mundial, y de Honduras, que quedó eliminada junto con los ticos. Solo Nicaragua finalizó abajo.

Estos fueron los resultados de Costa Rica en la Tercera Ronda de la eliminatoria de Concacaf:

  • Nicaragua 1-1 Costa Rica
  • Costa Rica 3-3 Haití
  • Honduras 0-0 Costa Rica
  • Costa Rica 4-1 Nicaragua
  • Haití 1-0 Costa Rica
  • Costa Rica 0-0 Honduras

El bajo desempeño ofensivo, la falta de victorias clave y la dependencia de otros resultados terminaron por hundir a la Selección tica.

Un panorama incierto para Miguel Herrera

Por otra parte, tras la eliminación, el futuro del “Piojo” Herrera al frente de Costa Rica es incierto, sin embargo aún no existe un anuncio oficial por parte de la selección.


Comentarios

