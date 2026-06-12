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Nuevo León

Destacan papel clave de humedales de Zuazua contra inundaciones

El diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera señaló que la discusión sobre el futuro de esta zona debe enfocarse en la protección de las personas

  • 12
  • Junio
    2026

Los humedales de Zuazua son considerados uno de los ecosistemas más importantes que aún conserva Nuevo León, debido a su función como reguladores naturales que ayudan a prevenir inundaciones y mantienen el equilibrio ambiental de la región.

El diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera señaló que la discusión sobre el futuro de esta zona debe enfocarse en la protección de las personas y del patrimonio natural del estado.

"Lo que está pasando en los humedales de Zuazua no es un tema menor ni un pleito entre ambientalistas y desarrolladores. Estamos hablando de uno de los últimos sistemas de humedales que le quedan a Nuevo León y que además protege a miles de familias de posibles inundaciones", expresó.

Ubicados a pocos kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey, los humedales albergan más de 500 especies de flora y fauna, incluyendo especies protegidas y aves de gran relevancia para la biodiversidad regional.

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Advierten sobre riesgos para el equilibrio ambiental

Sánchez Rivera destacó que estos ecosistemas cumplen funciones esenciales para el medio ambiente y la gestión del agua.

"Mucha gente piensa que un humedal es un terreno sin utilidad, pero es todo lo contrario. Son espacios que ayudan a filtrar agua, reducir inundaciones, recargar acuíferos y mantener el equilibrio ambiental de toda una región. Perderlos tendría consecuencias que terminaríamos pagando todos", afirmó.

El legislador reconoció las acciones recientes de las autoridades ambientales para suspender obras y clausurar intervenciones que afectaban el arroyo que conecta las lagunas del sistema. Sin embargo, advirtió que continúa la presión inmobiliaria sobre una zona considerada de alto riesgo de inundación.

Buscan preservar un ecosistema clave para Nuevo León

Además, reiteró la importancia de preservar este ecosistema, al considerar que su conservación no solo protege la biodiversidad de Nuevo León, sino también a miles de familias que podrían verse afectadas por inundaciones derivadas de un desarrollo urbano sin planeación ambiental adecuada.

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