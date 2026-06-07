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MLB: Padres frenan mala racha con jonrón de Freddy Fermín

El venezolano conectó un cuadrangular de dos carreras para guiar a San Diego a una victoria de 3-2 sobre los Mets de Nueva York

  • 07
  • Junio
    2026

Los Padres de San Diego pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas al imponerse este sábado por marcador de 3-2 a los Mets de Nueva York, gracias a una decisiva actuación del receptor venezolano Freddy Fermín.

Fermín conectó su primer jonrón de la temporada en la séptima entrada, un batazo de dos carreras que cambió el rumbo del encuentro y permitió a los Padres tomar la ventaja definitiva.

El cuadrangular llegó ante los lanzamientos del relevista Austin Warren y resultó especialmente significativo para el venezolano, quien atravesaba una complicada sequía ofensiva al no registrar hits en sus 30 turnos anteriores al bate.

Mets desperdician sólida salida de McLean

La derrota opacó una destacada actuación del novato Nolan McLean, quien mantuvo bajo control a la ofensiva de San Diego durante seis entradas.

El lanzador permitió apenas una carrera, tres imparables y otorgó tres bases por bolas, además de recetar varios ponches para mantener a los Mets en la pelea durante gran parte del compromiso.

Sin embargo, el relevo no logró conservar la ventaja y terminó cediendo el batazo decisivo de Fermín.

Los Mets amenazaron en la octava entrada al colocar corredores en circulación con un solo out, pero la defensiva de San Diego respondió en un momento crucial.

El dominicano Juan Soto conectó una sólida línea hacia la segunda base, donde Sung-Mun Song realizó una atrapada espectacular antes de combinarse con el campocorto Xander Bogaerts para completar una doble matanza que extinguió el ataque neoyorquino.

La jugada dejó fuera de base a Carson Benge y preservó la ventaja de los locales.

El venezolano Bradgley Rodríguez se apuntó la victoria tras trabajar una entrada de relevo, pese a permitir un cuadrangular solitario de Marcus Semien que había roto momentáneamente el empate.

Por su parte, Mason Miller se encargó de cerrar el encuentro con una novena entrada sin permitir imparables, logrando su salvamento número 18 de la temporada.

 


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