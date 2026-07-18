Mets responden a reporte sobre uso de inteligencia artificial

El club aseguró que cumple con las reglas de MLB tras versiones sobre un software de inteligencia artificial para apoyar decisiones tácticas en el juego

Los Mets de Nueva York aseguraron que cumplen con todas las normas de las MLB, luego de que surgieran versiones sobre un supuesto uso de Inteligencia Artificial para apoyar la toma de decisiones estratégicas durante los partidos.

El mánager interino Andy Green fue cuestionado antes del encuentro del sábado frente a los Filis de Filadelfia, después de que un reporte señalara que la organización utilizaba herramientas de IA durante los juegos.

"Sean cuales sean las reglas, seguimos cumpliéndolas plenamente y las Grandes Ligas de Béisbol son quienes toman esas determinaciones", declaró Green al referirse a las políticas establecidas por la liga.

Las declaraciones surgieron después de que el exlanzador de los Mets, Adam Ottavino, afirmara en su programa de YouTube Baseball & Coffee que la organización implementó un software de inteligencia artificial para apoyar decisiones relacionadas con la selección de lanzamientos y otros aspectos tácticos.

Ottavino, quien jugó con los Mets entre 2022 y 2024 y que actualmente colabora como comentarista de la cadena YES Network, señaló que el sistema fue desarrollado con una inversión del propietario del equipo, Steve Cohen.

Según el exrelevista, el programa llamó la atención de otros entrenadores de la liga durante el inicio de la temporada por sus capacidades para analizar información estratégica.

MLB limita funciones de los iPads en las bancas

Al ser consultado específicamente sobre las afirmaciones de Ottavino, Green evitó profundizar en el tema y reiteró que la organización continuará respetando todas las disposiciones establecidas por la MLB.

"No creo que nos haga ningún bien hablar de lo que todo el mundo dice públicamente. Desde mi perspectiva, lo que acabo de decir sigue siendo cierto: seguimos cumpliendo con todo lo que MLB nos ha pedido hacer", afirmó.

La controversia coincide con la decisión de las Grandes Ligas de restringir el uso de los iPads en los dugouts. Aunque las tabletas seguirán ofreciendo acceso a videos y estadísticas oficiales, la liga deshabilitó desde el miércoles las pestañas personalizadas que permitían a los equipos ejecutar programas adicionales durante los encuentros.

Green indicó que cualquier decisión relacionada con esas restricciones corresponde exclusivamente a la oficina de la MLB y señaló que no mantiene una postura específica sobre la medida.