MLB: Andrés Muñoz logra su salvamento 31 de la temporada

El mexicano Andrés Muñoz alcanzó su salvamento número 31 de la temporada al cerrar la victoria de los Marineros de Seattle 4-3 sobre los Padres de San Diego

  • 28
  • Agosto
    2025

El mexicano Andrés Muñoz alcanzó su salvamento número 31 de la temporada al cerrar la victoria de los Marineros de Seattle 4-3 sobre los Padres de San Diego, en un duelo donde el venezolano Eugenio Suárez volvió a ser clave con su segundo jonrón de tres carreras en apenas dos juegos.

Seattle se llevó dos de los tres enfrentamientos de la serie gracias a la ofensiva oportuna y al sólido desempeño de su pitcheo.

Luke Raley aportó un doble productor y Bryan Woo se llevó su triunfo 12 de la campaña, resultado que mantiene a los Marineros con el último pasaje de comodín en la Liga Americana, apenas detrás de los Astros de Houston, líderes del Oeste.

Por su parte, los Padres, también en la pelea por un comodín de la Liga Nacional, se ubican justo detrás de los Dodgers de Los Ángeles, dueños del primer lugar de la División Oeste.

El dominicano Fernando Tatis Jr. intentó rescatar a San Diego en la novena entrada con un doble impulsor con dos outs, pero quedó varado en tercera tras el rodado de su compatriota Ramón Laureano, jugada que Muñoz resolvió para sellar el encuentro.

Suárez, que ya había conectado un cuadrangular de tres carreras el martes, repitió la dosis en la cuarta entrada al castigar un cutter del abridor japonés Yu Darvish (3-4). Con ello, llegó a 42 jonrones en la temporada, la cuarta mayor cifra en todas las Grandes Ligas.

La ofensiva de Seattle abrió la pizarra en la segunda con el doble productor de Raley. San Diego respondió en la sexta con un sencillo de Gavin Sheets ante Woo y sumó otra carrera cuando Jake Cronenworth fue golpeado por un lanzamiento del relevista Gabe Speier.


