El jugador de los Washington Nationals vio reducida a cinco juegos su suspensión tras la pelea con Willson Contreras y podrá volver antes del Juego de Estrellas

Inicio / Deportes / MLB reduce de 7 a 5 juegos la suspensión de Cade Cavalli

La Major League Baseball (MLB) anunció este lunes la reducción de la suspensión del lanzador de los Washington Nationals, Cade Cavalli, quien ahora deberá cumplir un castigo de cinco juegos en lugar de los siete que recibió inicialmente tras protagonizar una pelea durante un partido contra los Boston Red Sox.

El incidente ocurrió el martes pasado en Boston, cuando Cavalli ponchó sin tirar al venezolano Willson Contreras en la cuarta entrada del triunfo de Washington por 8-1.

Tras conseguir el ponche, el lanzador estadounidense le gritó al bateador, quien respondió arrojando su casco y caminando hacia el montículo. Ambos continuaron intercambiando palabras hasta que las bancas de ambos equipos se vaciaron.

Cavalli comenzó a cumplir su suspensión este lunes, coincidiendo con el inicio de la serie de tres encuentros de los Nationals frente a los Houston Astros.

Si no se presentan aplazamientos, el derecho podrá regresar el próximo domingo, cuando Washington enfrente a los New York Yankees en el último partido del equipo antes del receso por el Juego de Estrellas.

A pesar del altercado, Cavalli permaneció en el encuentro y firmó una destacada actuación al lanzar siete entradas, permitir una sola carrera y registrar 13 ponches.

Por su parte, Contreras fue expulsado del partido y también recibió una suspensión de siete juegos.

La MLB informó además que el lanzador de Washington Miles Mikolas fue sancionado con cinco juegos, mientras que el jardinero de Boston Nate Eaton recibió una suspensión de tres partidos.

Tanto Contreras como Mikolas y Eaton presentaron una apelación, por lo que sus respectivas suspensiones permanecen pendientes de resolución.