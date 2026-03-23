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Sultanes cae en primer juego ante los Giants de la MLB

La novena de San Francisco se impuso por pizarra de 10-2 a los Sultanes de Monterrey en el primero de los dos encuentros de esta serie de pretemporada

  • 23
  • Marzo
    2026

Con una ofensiva explosiva que incluyó tres cuadrangulares —uno solitario, uno de dos carreras y otro de tres—, los San Francisco Giants se impusieron por pizarra de 10-2 a los Sultanes de Monterrey en el primero de los dos encuentros de esta serie de pretemporada.

El triunfo fue para Tristan Beck, quien ingresó en el tercer inning y trabajó ese episodio sin permitir hit ni carrera, además de recetar dos ponches. Por su parte, el abridor sultán Stephen Tarpley cargó con la derrota.

La ofensiva de San Francisco abrió el marcador cuando Jared Oliva sorprendió con un toque de bola que terminó en sencillo, permitiendo que Casey Schmitt anotara la carrera de la quiniela, mientras Patrick Bailey avanzaba a segunda base.

Posteriormente, Luis Arráez produjo otra anotación tras un rodado que derivó en out forzado, pero permitió a Bailey llegar al plato. Más adelante, el surcoreano Jung Hoo Lee conectó doblete al jardín derecho que impulsó una carrera más, ampliando la ventaja.

En el quinto inning, los Giants colocaron el 0-4 parcial tras un error en el tiro del campocorto Coco Montes, situación que permitió a Jared Oliva llegar a home.

Sultanes reacciona con rally en la sexta

La novena regiomontana respondió en la apertura del sexto episodio con un rally de dos carreras. Gustavo Núñez abrió el ataque con un triple al jardín izquierdo y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Ramiro Peña.

Instantes después, Josh Lester conectó imparable productor que permitió a Peña cruzar el plato, acercando la pizarra para Monterrey.

San Francisco asegura el triunfo con poder ofensivo

La respuesta de los Giants fue inmediata. En ese mismo sexto inning, Willy Adames conectó un cuadrangular solitario que devolvió la ventaja amplia para los locales.

En la octava entrada, la ofensiva de San Francisco sentenció el encuentro con dos vuelacercas más: primero Bryce Eldridge conectó jonrón de tres carreras y posteriormente Tyler Fitzgerald también se fue para la calle, colocando el definitivo 10-2.

Serie se define en el segundo juego

Este martes 24 de marzo a las 19:45 horas, Sultanes y Giants disputarán el segundo y último encuentro de la serie. El equipo dirigido por Henry Blanco buscará empatar el compromiso, mientras que los comandados por Tony Vitello intentarán quedarse con la serie completa.


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